Erfaren konsult inom it-revision och informationssäkerhet
2026-02-02
Om jobbet
Vi expanderar vårt team inom inom Cyber & Digital Risk! Vi har en ökad efterfrågan på våra tjänster inom informations- och cybersäkerhet, och det är här du kommer in i bilden!
Dina ansvarsområden:
Som konsult hos Advisense får du en central roll i att stärka våra kunders digitala motståndskraft. Du kommer att vara en del av ett dynamiskt team och ha möjlighet att växa och utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet att arbeta med följande olika aspekter av informations- och cybersäkerhet, inklusive teknikrelaterade revisioner.
Stöd vid införande och utveckling av ledningssystem, processer och styrande dokument
Deltagande i eller ledning av ISO27001-certifieringsprojekt
Operativt stöd för efterlevnad av nya regelverk som DORA, NIS2 och CRA
Rådgivning, utbildningar och workshops för medarbetare, ledning och styrelser
Genomförande av kris- och kontinuitetsövningar
Leda och delta i internrevisioner och gap-/mognadsbedömningar inom områden såsom informations- och cybersäkerhet, IT-styrning, dataskydd, digitalisering, molntjänster, systemförändringar, behörighetsstyrning och IT-kontinuitet.
Du får även möjlighet att bidra till utvecklingen av våra tjänster och samarbeta med våra europeiska kontor. Vi värdesätter ett entreprenöriellt tankesätt, en kommersiell förståelse och en vilja att delta i vår fortsatta tillväxt.
Din bakgrund och erfarenhet:
Universitetsexamen inom ekonomi, teknik, IT eller annan motsvarande utbildning inom relevant område
Minst 5 års erfarenhet av arbete inom informationssäkerhet och /eller it-relaterade revisioner
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skriftligt
Det här ser vi som meriterande
Erfarenhet av att arbeta som konsult
Erfarenhet av uppdrags- eller projektledning
Erfarenhet från att bedriva strukturerat säljarbete
Vi ser gärna att du har relevanta certifieringar såsom CISA, CISSP, CISM, ISO27001 lead auditor/implementer eller har intresse att certifieras
Dina personliga kompetenser
För att lyckas och trivas som konsult hos oss på Advisense behöver du vara analytisk, strukturerad, flexibel och kommunikativ. Du har en coachande inställning och skulle beskriva dig själv som positiv, engagerad och skicklig. Som person är du modig, öppen, nyfiken, vänlig och lättsam. Vi är ett värderingsstyrt företag, och det är viktigt att dina personliga värderingar matchar våra kärnvärderingar: passion, expertise, agility och kindness.
Vad vi kan erbjuda dig
Hos Advisense får du:
Arbeta med några av Nordens mest välkända företag inom finans, offentlig sektor och industri
Flexibilitet och en kultur byggd på förtroende och samarbete
Starka möjligheter till personlig utveckling och att bygga ditt varumärke som expert
Kollegor som brinner för sitt område och gör arbetsdagen inspirerande
Du kommer att vara en viktig del av Advisense tillväxtstrategi och ha möjlighet att vara en del av en spännande resa som inkluderar vår internationella expansion. Vår framgång kommer dock från att behålla andan och kulturen från det mindre företag vi en gång var, och vi involverar alla medarbetare i att utveckla företaget och våra tjänster. Våra medarbetare är de som gör Advisense till en kontinuerlig framgångshistoria och en bra arbetsplats.
Företagsbeskrivning
Advisense har vuxit till att bli ett marknadsledande expertbolag inom styrning, risk och efterlevnad (GRC - Governance, Risk & Compliance). Genom förvärvet av Transcendent Group under 2022 är vi nu den största oberoende rådgivningsfirman i Norden inom detta område, där vi hjälper våra kunder med rådgivning, tjänster, teknologi och fondlösningar. Vi strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen för GRC-experter och har mer än 450 medarbetare på våra kontor i Danmark, Finland, Tyskland, Litauen, Norge och Sverige.
Varmt välkommen med din ansökan!
