Erfaren konsult | Customer Value Proposition & Experience | Stockholm
Ernst & Young Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-07-08
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Möjligheten
Vill du vara med och forma morgondagens kundupplevelser och finansiella tjänster?
Inom Financial Services Business Consulting i Stockholm hjälper vi banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare att utveckla kundcentrerade strategier, affärsmodeller och värdeerbjudanden i en snabbt föränderlig marknad. Vi söker nu en erfaren konsult inom Customer Value Proposition & Experience med erfarenhet av att driva transformationer från insikt till realiserat affärsvärde.
Ansvarsområden
Leda utveckling av kundcentrerade värdeerbjudanden och affärsmodeller, samt driva transformationer från insikt till pilot och skalbar lansering
Driva kundsegmentering och kundinsiktsarbete för att identifiera och realisera framtida kundvärde
Leda och driva innovationsprocesser och tjänsteutveckling i tvärfunktionella team, samt i transformationsprojekt med tillämpning av AI
Omsätta CX-strategier till konkreta initiativ med tydlig affärsnytta
Identifiera affärsmöjligheter hos befintliga och nya kunder, och driva tillväxt i enlighet med definierade målsättningar
Kvalifikationer
5–10 års erfarenhet inom finanssektorn och/eller konsultbranschen. Erfarenhet från konsultrollen är ett krav
Dokumenterad erfarenhet av utveckling av nya värdeerbjudanden och kundcentrerad affärsutveckling
Erfarenhet av att driva innovation, produktutveckling eller transformationer
Stark förmåga att koppla kundinsikt till affärsresultat
Stark förmåga att bygga och underhålla relationer med kunder och medarbetare
Akademisk examen från universitet eller högskola
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Vem är du?
Du är affärsdriven och kundcentrisk, med förmåga att leda initiativ och skapa resultat tillsammans med andra. Du bygger förtroende hos kunder och bidrar aktivt till teamets utveckling.
Vad vi erbjuder
Du blir en del av ett högpresterande team med stark sammanhållning och höga ambitioner. Vi är stolta över vår kultur, där skickliga och engagerade kollegor samarbetar nära, delar med sig av sin kunskap och hjälper varandra att lyckas, samtidigt som vi drivs av en gemensam ambition att skapa värde för våra kunder. Detta återspeglas också i de mycket starka resultaten från vår interna medarbetarundersökning. Här får du möjlighet att vara med och forma vårt erbjudande inom CVP & CX och arbeta nära ledande aktörer i finanssektorn.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Välkommen att söka tjänsten! Sista ansökningsdag söndag 16 augusti. Vi planerar att påbörja intervjuer i slutet av augusti.
Vid frågor gällande tjänsten, kontakta Fredrik Gunnarsson på fredrik.gunnarsson@se.ey.com
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Adrian Lyng på Adrian.Lyng@se.ey.com
. Tillträde sker enligt överenskommelse. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY främjar vi en inkluderande miljö och värdesätter olikheter. Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder och strävar efter en rättvis rekryteringsprocess. Vid behov av stöd eller anpassningar, kontakta vårt rekryteringsteam på recruitmentsweden@se.ey.com
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EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young Aktiebolag
(org.nr 556053-5873)
Hamngatan 26 (visa karta
)
111 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Ernst & Young AB Jobbnummer
9997383