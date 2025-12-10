Erfaren koncernredovisare till fastighetsbolag
2025-12-10
Vi på Vindex är just nu på jakt efter en erfaren koncernredovisare till vår kund. Koncernen befinner sig i en stark tillväxtresa och i denna roll erbjuds du en arbetsplats där du får stora möjligheter att påverka och bidra. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av oss på Vindex, medan anställning erbjuds direkt hos kunden.
Placering: Centrala Stockholm
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och ansvara för koncernkonsolidering samt leda och strukturera bokslutsarbetet på koncernnivå
Aktivt delta i framtagandet av delårsrapporter, årsredovisningar, budgetar, prognoser och olika analyser
Ansvara för implementation och löpande systemansvar för ett nytt koncernredovisningssystem samt medverka i förvärvs- och integrationsprocesser
Utveckla rutiner och processer inom redovisningsområdet samt hantera löpande ad hoc-uppgifter och projekt
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kvalificerad redovisning och koncernredovisning, med mycket goda kunskaper inom konsolidering, rapportering och en djup kompetens i IFRS. Det är meriterande om du tidigare har lett eller varit aktivt delaktig i implementering av koncernredovisningssystem. Har du dessutom erfarenhet från fastighetsbranschen är det också starkt meriterande för denna roll!
Du är en kommunikativ och självgående person med hög egen drivkraft, som trivs i en snabbrörlig och växande organisation där tempot är högt och förändring är en naturlig del av vardagen. Du har ett strukturerat arbetssätt, analytisk skärpa och förmåga att både se helheten och hantera detaljer när det behövs.
Är det dig vi söker? Skicka ditt CV i Word-format till Vindex och ange referensnummer JGKCR3040. För frågor, kontakta ansvarig rekryterare Jozephine-Pilgrim Linge Gimling (jozephine-pilgrim.gimling@vindex.se
, 070-985 39 63).
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister.
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
