Erfaren kompositkonstruktör Saab Dynamics

2025-12-18
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en erfaren kompositkonstruktör inom området Mechanical Engineering på Saab Dynamics i Linköping. I rollen som kompositkonstruktör kommer du arbeta med att utveckla avancerade kompositkomponenter till Saab Dynamics produkter. Du kommer arbeta i ett litet team på 5 kompositkonstruktörer och i tätt samarbete med hållf. beräkning, materialteknik och produktionsteknik.
Som kompositkonstruktör kommer du att vara involverad i kravspecifikationer, och utifrån detta konstruera och utveckla kompositkomponenter till våra produkter, genom att arbeta med kravhantering, specificering, konstruktion, verifiering och dokumentation. Dina blivande arbetsuppgifter kan vara allt ifrån modellering, testning, utvärdering av resultat, framtagning och uppdatering av ritningsunderlag samt bistå med teknisk kompetens till andra avdelningar. Vi driver både stora projekt som ställer krav på samarbetsförmåga och mindre projekt som ställer krav på självständighet - och du tillsammans med ditt team är en viktig pusselbit i vår resa mot att skapa nästa generations försvarssystem.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du kommer att få möjlighet att utvecklas och växa inom området. Du kommer att vara del av ett team som stöttar dig och din personliga utveckling.
Vi ser att du är civil- eller högskoleingenjör med längre erfarenhet av avancerad kompositkonstruktion. Vi arbetar i CATIA/3DExperiance.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
