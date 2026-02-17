Erfaren Kommunikatör till Södertälje.
Poolia AB / Marknadsföringsjobb / Södertälje
2026-02-17
Nu söker vi för ett konsultuppdrag en erfaren Kommunikatör:
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Under mars månad.
• Längd: 2026-10-30, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund i Södertälje.
Viss del distansarbete är möjligt.
Uppdraget kan leda till tillsvidareanställning hos kunden om ni trivs med varandra.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Behov av Kommunikatör till kommunikationsavdelning på Telge AB som utför kommunikation för alla bolag i Telgekoncernen.
Fokus i nuläget kommer att vara kommunikation för Telge Fastigheter, Telge Tillväxt, Telge Inköp och Södertälje Hamn. Det kan dock uppstå uppdrag för alla bolag i koncernen.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Sedvanliga arbetsuppgifter inom kommunikationsavdelningen.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier.
Du har 2-3 års erfarenhet från att arbeta med kommunikation i komplex verksamhet som påverkar allmänheten.
Du har god administrativ vana.
Några andra krav utöver angivna kompetenskrav i avtalet
• Grundläggande kunskaper i att skapa och redigera innehåll i tex bilder, videor eller grafik
• God användare av Office-paketet (PC)
• Förstå kommunikationsprocessen och dokumenterad erfarenhet och kunskap kring att arbeta med olika målgrupper och hur man bäst når dem
• Erfarenhet av att självständigt driva, planera och genomföra målgruppsanpassad kommunikation utifrån olika situationer
• Praktisk erfarenhet av operativt kommunikationsarbete, såsom att skriva texter, hantera sociala medier och skapa innehåll för webbplatser
• Utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska, med fokus på tydlighet och korrekthet
• Erfarenhet av att hantera enklare mediefrågor eller skriva pressmeddelande under handledning
• God ordningsförmåga och förmåga att arbeta självständigt och inom givna ramar och kunna planera och strukturera innehåll i olika kanaler.
• Förmåga att arbeta effektivt och leverera innehåll enligt uppsatta deadlines
• Förmåga att arbeta i team och samarbeta med kollegor, chefer och externa aktörer
• Nyfiken och öppen för att använda AI för att effektivisera och utveckla arbetssätt i linje medarbetsmetodiken agilt/lean
• Vara flexibel och kunna hantera en föränderlig omvärld där arbetsuppgifterna kan behöva prioriteras om med kort varsel.
Du har B-körkortDina personliga egenskaper
Som person är du driven, kreativ, lösningsorienterad och prestigelös samtidigt som du har en förmåga att prioritera när det behövs. I din roll kommer du att arbeta självständigt, tillsammans med kollegor inom enheten men framför allt med olika verksamheter i kommunen. Det är helt avgörande att du är bra på att skapa och upprätthålla goda relationer både till enskilda personer och t ex ledningsgrupper på kontoren.
Meriterande om du har tidigare erfarenhet från myndighet eller kommun.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig?
Ja då skall du såklart söka tjänsten, urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5793". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se 076-014 88 27 Jobbnummer
9748630