Erfaren kommunikatör
Kronofogdemyndigheten / Marknadsföringsjobb / Sundbyberg Visa alla marknadsföringsjobb i Sundbyberg
2026-02-09
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Vi söker nu en erfaren kommunikatör till Kommunikationsavdelningen. Kommunikationsavdelningen ansvarar för myndighetens interna och externa kommunikation och alla kommunikatörer på avdelningen arbetar både med strategi och genomförande.
Om jobbet
Dina arbetsuppgifter innebär att analysera kommunikationsbehov samt planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser. Du tar fram budskap, ger kommunikationsstöd och rådgivning till chefer, ledningsgrupper och andra nyckelpersoner. Du leder utbildningar och workshops med syfte att nå myndighetens mål och utveckla Kronofogdens kommunikativa förmåga.
Du arbetar också med vanligt förekommande arbetsuppgifter på en kommunikationsavdelning, som t ex att producera nyheter och artiklar för olika kanaler.
Du hanterar ibland sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.
Kommunikationsavdelningen består av 12 personer som sitter i Sundbyberg.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår medarbetarpolicy.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du är stabil och förtroendeingivande i mötet med människor i utsatta situationer. Du har lätt för att kommunicera och är pedagogisk i mötet med kunder. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.Publiceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
- Universitets- eller högskoleutbildning (180 hp/120p) inom kommunikation eller erfarenheter och kvalifikationer som bedöms likvärdig
- har aktuell arbetslivserfarenhet av långsiktiga kommunikationsuppdrag i stora organisationer
- har aktuell erfarenhet av att arbeta med förändringsledning och ledningskommunikation
- har aktuell erfarenhet av att arbeta med kommunikativt ledarskap och att ta fram stödmaterial samt utbildningsinsatser
Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av en liknande roll i en större organisation. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av att arrangera större möten, både digitalt och fysiskt. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av projektledning.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som kommunikatör. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren. Placeringsort är Sundbyberg. Resor inom Sverige förekommer.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats och följa oss på Linkedin.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-osshttps://www.linkedin.com/company/kronofogdemyndigheten/
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-02!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
