Erfaren kommunikatör - Uppsala bostadsförmedling AB (vikariat)
2026-02-09
Uppsala Bostadsförmedling förmedlar hyresrätter från både privata och kommunala hyresvärdar i en av Sveriges snabbast växande regioner. Vi arbetar med en modern och digital förmedlingstjänst och samarbetar i dag med över 50 hyresvärdar. Sedan starten har vi förmedlat mer än 60 000 bostäder i Uppsalaregionen.
Vår arbetsplats ligger i nya, moderna lokaler precis intill Uppsala centralstation. Hos oss står god service, tydlighet och tillgänglighet i centrum, både i mötet med våra bostadssökande och hyresvärdar, och i samarbetet mellan kollegor.
Läs mer på om vår verksamhet på https://www.bostad.uppsala.se/
Är du en erfaren kommunikatör som vill jobba med insatser som faktiskt spelar roll och göra det tillsammans med människor som är engagerade, nyfikna och rätt sköna att hänga med? Då kan det här vara uppdraget för dig!
Bostadsförmedlingen söker nu en dig som både kan arbeta strategiskt och gillar att kavla upp ärmarna.
Varför Bostadsförmedlingen?
För att bostäder är mer än kvadratmeter. Det handlar om trygghet, vardag och liv. Hos oss jobbar du i en samhällsviktig verksamhet, med korta beslutsvägar, engagerade kollegor och en kultur där det är okej att testa, tänka nytt och skratta mitt i allt.
Vad du kommer att göra
Du jobbar brett med kommunikation, både strategiskt och operativt. Ena stunden analyserar du behov, diskuterar vägval och prioriteringar. Nästa stund sitter du och producerar innehåll i text, bild eller rörligt och trycker publicera.
Du arbetar med extern kommunikation mot två målgrupper, bostadssökande och hyresvärdar. Vi gör det mesta själva, inhouse. Det betyder att du är med hela vägen, från idé och koncept till färdigt material. Gillar du att se resultat av ditt arbete? Bra. Det gör vi med.Intern kommunikation är också en viktig del av jobbet. Du stöttar chefer, ledningsgrupp och kollegor med både råd och produktion, ibland som bollplank, ibland som projektledare, ibland som den som bara löser det som behöver lösas.
Vem vi tror att du är
Du har en akademisk utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du är trygg i kommunikationshantverket och har jobbat strategiskt och operativt i minst fem år i liknande uppdrag, men du är inte färdiglärd. Du har koll på verktygen, är struktur, och bekväm med att ta ansvar. Du kan förklara komplexa saker på ett sätt så att olika målgrupper faktiskt förstår och du gör det utan att krångla till det.
Som person är du nyfiken, prestigelös och lätt att samarbeta med. Du är trygg i att ta plats med idéer och rekommendationer och tar egna initiativ. Du är en person som bidrar till både resultat och stämning. Har du erfarenhet från kommunal eller annan offentlig verksamhet är det ett plus, men viktigast är att du gillar uppdraget och sammanhanget.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Tala Raha, chef marknad och kommunikation, 018-727 13 23.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
