Erfaren kock till säsongen 2026
2026-01-14
Jobba säsongen 2026 - med oss som gillar tempo, kvalitet och laganda
Inför säsongen 2026 söker vi erfarna medarbetare som vet att bra upplevelser kräver hårt arbete - och som ändå älskar det.
Vi söker dig som vill jobba som:
Kock (erfarenhet krävs)
Vem är du?
Du är ansvarstagande och professionell
Du förstår att ett jobb är ett jobb - särskilt under högsäsong
Du kommer i tid, levererar fullt ut på ditt pass och backar ditt team
Du har erfarenhet och vet hur man jobbar när det är full service
Vad erbjuder vi?
Ett högt tempo och tydliga förväntningar
Hårt jobb - på riktigt
En arbetsplats där vi tar jobbet seriöst, men lägger undan prestigen mellan oss. Leveransen är det viktigaste
Belöningen? Att få bli en del av ett riktigt fint gäng, där vi jobbar ihop, skrattar ihop och levererar tillsammans
Det här är för dig som vill jobba, utvecklas och vara stolt över det du levererar.
Låter det som du?
Skicka en ansökan och berätta vem du är, vad du kan och varför just du passar hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Ansökningar tas endast emot på mail
E-post: ekonomi@badholmen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Badholmen i Oskarshamn AB
(org.nr 559477-1304)
Skeppsbron 2 (visa karta
)
572 57 OSKARSHAMN Kontakt
Lars Andersson 049112979 Jobbnummer
9684991