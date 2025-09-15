Erfaren kock till Kostavdelningen
OM ARBETSPLATSEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar bland annat för gator, vatten, avlopp, avfallshantering, parker, begravningsverksamhet och måltidsservice. Som medarbetare inom vår förvaltning har du chansen att utvecklas och göra skillnad för stadens nuvarande och framtida invånare. Vår verksamhet är i ständig utveckling för att forma framtidens Tranås.
Är du utbildad och erfaren kock och vill du göra skillnad?
Välkommen till en arbetsplats med stort engagemang och omtanke om varandra, där vi gör allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.

Arbetsuppgifter
Som erfaren kock ansvarar du för att skapa måltidsupplevelser för våra kunder. Arbetet innefattar ansvar för måltidskvalitén och driften i köket samt tillagning av måltider, specialkost, egenkontroll och administrativa uppgifter som beställningar och menyplanering. Du bidrar generöst med dina kunskaper till en gemensam utveckling av hela avdelningen. Det finns flera tillagningskök och mottagningskök.Kvalifikationer
Du har läst restaurang- och livsmedelsprogrammet och/eller annan likvärdig utbildning, och du har flerårig erfarenhet som kock inom storkök/restaurang. Datorvana och B-körkort är ett krav för tjänsten.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är:
Driven: Du är van att ta egna initiativ och drivs av att alltid göra det där lilla extra.
Positiv och serviceinriktad: Du verkar för en god arbetsmiljö genom att samarbeta och ha ett gott bemötande till kollegor och kunder.
Flexibel: Du trivs med att vara i en föränderlig arbetsmiljö och finner lösningar på problem som kan uppstå.
Strukturerad: Du har en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete, för att enkelt kunna strukturera om när situationen kräver.
Nytänkande: Du kommer med nya tankar och idéer till vår verksamhet och hjälper till att utveckla den på ett kvalitetsmedvetet sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ANSTÄLLNING
Tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. Semestertjänst.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Arbete är förlagt dagtid.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Jonas Lindvall jonas.lindvall@tranas.se 0140-68264 Jobbnummer
9508384