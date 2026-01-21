Erfaren kock till Husby förskoleområde
2026-01-21
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker en nu en skicklig kock med gedigen erfarenhet till Husby förskoleområde.
Hos oss får du möjlighet att vara en del av ett engagerat team som arbetar för att skapa ekologiska och hållbara måltider för våra barn. Inom vår enhet råder en arbetskultur präglad av öppenhet och samarbete, och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka gemenskapen och skapa en välfungerande organisation. Vi vill att du, med din expertis och kreativitet, hjälper oss att utveckla och förbättra vår matlagning så att varje måltid blir en näringsrik upplevelse för barnen.
Vi erbjuder
I denna tjänst får du möjlighet att växa och ta stort ansvar för förskoleköken på en övergripande nivå. Som anställd i Stockholms stad tar du del av alla förmåner som arbetsgivaren erbjuder, bland annat friskvårdsbidrag. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Din roll
Som kock hos oss får du en nyckelroll i vår verksamhet där du har huvudansvar för köket och lagar näringsrika, hållbara och inspirerande måltider för våra barn. Du ser barnens individuella behov och kan anpassa din matlagning och planering därefter. Du arbetar utifrån Stockholms stads riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar
övergripande ansvar för köken på våra fyra förskolor
inköp av livsmedel för hela förskoleområdet, i enlighet med stadens avtal och upphandlingsregler, med särskilt fokus på att uppnå målet om 70% ekologiska inköp
menyplanering för hela förskoleområdet, med fokus på välsmakande mat med rätt näringsvärde och ett utpräglat hållbarhetsperspektiv
leda köksnätverk, uppföljningar och utbildningar i förskoleområdet för att främja samarbete och utveckling inom matlagning och måltidshantering.
Du kommer utgå ifrån en förskola där du kommer samarbeta tätt med en annan kock och du rapporterar till rektor/biträdande rektor. Dina arbetstider kommer i huvudsak vara från 06.30- 15.00.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
kockutbildning
aktuell utbildning i livsmedelshygien- och livsmedelssäkerhet/ HACCP
dokumenterad erfarenhet som kock, gärna inom förskola eller storkök
goda kunskaper om näringslära och hållbar matlagning
erfarenhet av att arbeta med ekologiska livsmedel och hållbara inköp
erfarenhet av att planera och skapa näringsrika och varierade menyer
erfarenhet av att leda och samarbeta i nätverk eller team
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
erfarenhet av livsmedelsbeställningar i Agresso
erfarenhet av att planera och att hålla i egna utbildningar.
Vi lägger stor vikt vid nedan personliga kompetenser:
Du är stresstålig och strukturerad, trivs i ett högt arbetstempo och kan hantera flera moment samtidigt utan att tumma på kvaliteten. Du är självgående och ansvarstagande, med förmåga att planera och genomföra ditt arbete effektivt både självständigt och i team. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde. Som initiativtagande person bidrar du gärna med idéer, förbättringsförslag och ett engagemang för att utveckla verksamheten. Du handlar i enlighet med fattade beslut, mål, policys och riktlinjer.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare här.
Varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.
