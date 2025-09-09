Erfaren kock till Helsingborg med körkort
2025-09-09
Vi söker just nu en passionerad och erfaren kock för vårt team i Helsingborg. Har du körkort och brinner för matlagning? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om rollen som Erfaren Kock med KörkortSom kock hos oss kommer du ha en nyckelroll i att skapa enastående måltidsupplevelser för våra gäster. Du kommer att arbeta i ett innovativt och dynamiskt arbetslag där vi ständigt strävar efter att överträffa förväntningarna.
Huvudsakliga Arbetsuppgifter - Erfaren Kock Planera och förbereda menyer med användning av lokala och säsongsbetonade råvaror
Beredning och tillagning av högkvalitativa maträtter som presenteras estetiskt
Samarbeta tätt med köksteamet för att effektivisera köksverksamheten
Säkra att säkerhets- och hygienregler följs strikt i köket
Använda ditt körkort för eventuella transportbehov kopplade till jobbet
Kvalifikationer och Kompetenser Flera års yrkeserfarenhet som kock i ett professionellt kök
Starkt engagemang för matlagning och en naturlig kreativ ådra
Förmåga att prestera väl under stress och i en snabb arbetsmiljö
Goda kommunikationsförmågor och en lagspelare
Flytande i svenska eller engelska
Giltigt körkort är ett krav
Vi erbjuder: En chans att bli en del av ett dedikerat och kreativt team
Arbete i natursköna omgivningar nära kusten i Helsingborg
Möjligheter till professionell utveckling och kulinarisk innovation
Konkurrenskraftiga förmåner och en inkluderande arbetsmiljö
Arbetstid och Anställningsvillkor
Tjänsten kan anpassas till både heltids- och deltidsarbete beroende på dina preferenser, och vi erbjuder flexibilitet för att passa både studenter och yrkesverksamma. Lönen fastställs individuellt enligt kollektivavtal.
Varför ska du jobba på RA Hospitality?
Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
