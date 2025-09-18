Erfaren kock till fest och event
2025-09-18
I vårt kök lagar och producerar vi en blandning av olika maträtter, bufféer, sallader och matlådor. Både för luncher och middagar in house, men framförallt för catering. "En vanlig vecka" är inte riktigt ett uttryck som passar oss, utan vi lever i en kundorienterad verksamhet med hög grad av flexibilitet, anpassning och genomförandekraft.
Vi besöker ofta våra gäster, dels i våra egna olika lokaler men också på plats hos gästen. Vi varierar därför menyer och upplevelser av högsta klass när vi levererar och presenterar vår goda mat.
Detta jobbet är en kocktjänst i vårt kockteam med fokus på fest & event.
Just nu söker vi dig som är:
Matlagare med minst 6års yrkeserfarenhet
En ambitiös och god matlagare
Kreativ och energisk
Miljömedveten
Tjänsten innebär:
Matlagning av hög kvalitét där din kreativitet och kunskap får blomstra
Genomförande av event, både inhouse på våra egna enheter men också på cateringuppdrag
Stöttning av, och samarbete med, vår souschef och övriga kockteamet
Hantering av råvaror, hygien och enklare bokningsystem
Varierande arbetstider inklusive kvällar och helger
Vi är anslutna till Visitas avtal med HRF och erbjuder viss individuell lönesättning.
För den här tjänsten är körkort och god körvana ett krav.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cajsa's Kök och Catering AB
https://cajsas-kok.se
Cajsa 's Kök Kontakt
Tobias Isaksson tobias@cajsas-kok.se
9514876