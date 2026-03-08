Erfaren Kock sökes till sommarkrog i Täby

Restaurang PHS AB / Kockjobb / Täby
2026-03-08


Hej!
Vi söker nya medarbetare till sommaren med chans till förlängning. Både heltid och extra.
Om du har erfarenhet av liknande krog vore toppen men inget krav. Viktigt är att du kommer bra överens med alla och är bra på det du gör.
Endast för de med 5 års erfarenhet eller mer.
För mer info, skriv gärna så kan vi prata vidare på telefon eller ses på plats.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Via epost
E-post: jobb@restaurangpont.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang PHS AB (org.nr 559271-1450)

Arbetsplats
Restaurang Pont

Kontakt
restaurangchef
philip drottgren
jobb@restaurangpont.se

Jobbnummer
9783613

