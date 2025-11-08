Erfaren kock och a la carte söks
Pizzeria Don Antonios AB / Kockjobb / Lerum Visa alla kockjobb i Lerum
2025-11-08
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pizzeria Don Antonios AB i Lerum
Vi söker dig som är glad och brinner för att ta hand om våra gäster på ett personligt sätt.
Vi vill att du älskar att arbeta med mat och att du kan hantera stressade situationer på ett lugnt och trevligt sätt.
Vi söker en erfaren kock som trivs i ett högt tempo och har känsla för kvalitet och service. Du ska kunna laga rätter från vår à la carte-meny, förbereda råvaror och självklart hålla rent och snyggt i köket.
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, och vi lägger stor vikt vid personlighet och samarbetsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
antonioezat@hotmail.se
E-post: antonioezat@hotmail.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock och Grill". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizzeria Don Antonios AB
(org.nr 559001-3594) Arbetsplats
Don Antonios AB, Pizzeria Jobbnummer
9595509