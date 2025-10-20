Erfaren kock med matintresse
2025-10-20
Vi söker en medarbetare till köket, en köcksmästare eller erfaren kock med ett par år i köket.
Vi är en mindre restaurang med 80 platser och ett härligt gäng som gillar att jobba tillsammans och utveckla mat o dryck.
Du som söker kommer ha det övergripande ansvaret i köket avseende inköp, dokumentation och bidra till utveckling av nya rätter och menyer.
Därför söker vi dig som:
har förmåga att arbeta i högt tempo
har god kommunikationsförmåga och är samarbetsvillig
har branscherfarenhet
Vi ser även att du älskar att laga mat och är hungrig på nya rätter. Du har kunskaper i klassisk och modern teknik samt att du är diciplinerad och strukturerad i ditt köksarbete, hel enkelt en bra ledare och förebild.
Vi erbjuder:
möjlighet att bli en del av ett härligt och engagerat gäng som brinner för mat, dryck och service
ett roligt arbete på en restaurang med mycket stammisar
jobba med nya rätter / byta rätter på menyn ofta, testa och utveckla rätter som du vill
Lön enligt överenskommelse
