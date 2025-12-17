Erfaren kock dagtid, timvikariat
Lerums kommun, Bemanningsenheten / Kockjobb / Lerum Visa alla kockjobb i Lerum
2025-12-17
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun, Bemanningsenheten i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
•
Vi söker timvikarier inför vårterminen 2026 till Lerums kommuns skol- och äldreomsorgskök.
Som timvikarie hos oss blir du anställd via Lerums kommuns Bemanningsenhet. Uppdragen gäller när ordinarie personal är frånvarande, vilket kan vara både vid kortare inhopp och längre vikariat.
Så fungerar det:
Du blir intermittent anställd (timvikarie) och får löpande förfrågningar om arbetspass - ibland med kort varsel (samma dag), ibland med längre framförhållning. Du anger själv din tillgänglighet i vårt digitala bokningssystem, där du också kan anmäla intresse för specifika arbetspass.
Som timvikarie kan arbetsuppdragen variera från dag till dag, och du kan arbeta i olika kök (storkök, ensamkök, tillagningskök). Arbetstiderna är dagtid på vardagar.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Du bidrar till att varje måltid blir en positiv upplevelse för våra gäster. Som kock ansvarar du för att förbereda, tillaga och servera näringsrika och vällagade måltider med kvalitet och omsorg i fokus.
Vi har ett prestigelöst arbetssätt i våra kök och hjälps åt med varandras arbetsuppgifter. Arbetet sker i första hand i storkök, men även i ensamkök för dig som har längre erfarenhet som kock.Arbetsuppgifter
* Förbereda och tillaga måltider enligt meny och kostpolicy
* Servera mat och ge ett gott bemötande till våra matgäster
* Vanligt förekommande uppgifter såsom disk, städ och egenkontroll
* Arbeta enligt kommunens vision med fokus på ekologiska inköp, minskat matsvinn och klimatsmarta måltiderKvalifikationer
Vem är du?
För att trivas i rollen som kock hos oss behöver du vara trygg i en tempofylld miljö där flexibilitet och kvalitet går hand i hand. Du är en utåtriktad person med god servicekänsla och inspireras av att möta och interagera med gästerna. Du tar ansvar, är initiativrik och ser vad som behöver göras oavsett om du arbetar i team eller självständigt.
Du har god samarbetsförmåga, arbetar strukturerat och har lätt för att anpassa dig till olika kök och rutiner.Kvalifikationer
* Minst tre års erfarenhet av självständigt arbete som kock inom restaurang, gärna inom skolkök eller äldreomsorg. Alternativt är du utbildad kock med minst ett års relevant yrkeserfarenhet
* Dokumenterad kunskap/utbildning inom specialkost, livsmedelshygien och egenkontroll
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Grundläggande datavanaÖvrig information
Eftersom tjänsten innebär arbete inom skola och förskola krävs ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister för "Arbete inom skola eller förskola". Du beställer det själv via Polisens webbplats:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
Välkommen med din ansökan, tillsammans skapar vi måltider som gör skillnad!
•
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i t.ex. systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295452". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Arbetsplats
Lerums kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Rekryterare
Camilla Johansson camilla.johansson@lerum.se Jobbnummer
9648609