Erfaren Kock
2025-12-12
Vi söker nu en erfaren och engagerad kock som bidra till förstklassiga upplevelser på Dannys kök och bar. Som kock hos oss ansvarar du för att leverera enastående matupplevelser till våra gäster genom att följa recept, säkerställa högklass kvalitet och upprätthålla livsmedelssäkerhetsstandard.
Rollen innefattar arbete dag- och kvällstid samt helger.
Om dig:
Vi letar efter dig som värderar likabehandling och respekt gentemot både kollegor och gäster. Din passion för mat, service och att skapa minnesvärda gästupplevelser kommer att vara avgörande för din roll hos oss.
Vi söker dig som brinner för yrket och som strävar efter att upprätthålla en hög standard och kvalitet i allt du gör, både individuellt och som en del av vårt team.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Förbereda, tillaga och leverera maträtter enligt våra satta menyer och recept.
Kvalitetssäkra och hantera levererade varor till köket.
Ansvara för ett rent och välstädat kök, inklusive all utrustning, ytor, biutrymmen och maskiner.
Bidra till en positiv atmosfär och ett starkt samarbete i köket.
Önskad erfarenhet och egenskaper:
Erfarenhet av köksarbete
Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer för att säkerställa hög matkvalitet
Lagspelare med förmåga att skapa en positiv atmosfär i köket
Engagerad i att leverera enastående matupplevelser för både medarbetare och gäster
Låter det här som något för dig?
Tveka inte att söka tjänsten redan idag, intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten kontakta info@dannyskok.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vad erbjuder vi dig?
Personlig utveckling
Möjlig karriärstege
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: 75-100
Arbetstider: Enligt överenskommelse
Plats: Uddevalla
Om Dannys kök och bar:
Dannys kök och bar är en restaurang som samlar både lyxiga känslan och högklass kvalitet.
Atmosfären är inbjudande och modern, med möjlighet att delta i olika aktiviteter som shuffleboard, biljard. För den som söker underhållning arrangeras även quizkvällar på lördagar och trubadurframträdanden.
En restaurang som utöver kärlek, mat, dryck och god stämning är en plats som erbjuder en varierad meny med influenser från den skandinaviska, amerikanska och italienska matlagning.
Jobbtyp: Heltid, Deltid, Tillsvidare
Arbetsort: På plats - Uddevalla
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@dannyskok.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kocktjänst".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: R&J Group AB
(org.nr 559426-5596), https://www.dannyskok.se/
451 31 UDDEVALLA
Danny 's Kök & Bar
Jean Jabbour
info@dannyskok.se
0700541100
