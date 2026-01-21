Erfaren KIP med placering i Hässleholm
Treano är verksamma i hela Skåne och fortsätter kontinuerligt att växa. Vår ambition är att bygga Skåne hållbart inom byggservice, entreprenad, projektutveckling och Sawi Exclusive Homes, med vår vision om att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. Sawi Exclusive Homes by Treano är ett koncept inom Treano som fokuserar på att bygga exklusiva och unika hem. Tillsammans är vi idag ca 200 drivna medarbetare med en årlig omsättning på ca en miljard kronor, vilket gör oss till en av de större och mer snabbväxande byggaktörerna i Skåne. Vårt huvudkontor finns i Malmö och vi har även lokalkontor nära våra kunder i Ystad, Trelleborg, Lund, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad.
Efterfrågan hos våra kunder till vår avdelning i Hässleholm som ansvarar för att genomföra de större projekten i nordöstra Skåne är väldigt stor och för att möta upp deras krav och säkerställa en fortsatt hög kvalitet behöver vi förstärka avdelningen med en KIPare med placering i Hässleholm.
Rollen som KIPare
I rollen som KIPare kommer du vara ansvarig för Kalkylering, Inköp och Projektering av projekt. Du kommer ha ett nära samarbete med affärsområdes- och projektledning och kan till exempel medverka vid byggmöten, upprätta inköpsplaner, granska fakturor samt medverka vid planering och genomförandet av projekt.
Genom hela processen är det av största vikt att du arbetar i enlighet med vår hållbarhetvision och företagspolicy inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Vem söker vi?
Till denna tjänst söker vi en person med erfarenhet av Kalkylering, Inköp och Projektering. För att bli framgånbgsrik i rollen behöver du ha åtminstone 3 års relevant arbetslivserfarenhet. Dessutom förutsätter rollen att du har adekvat utbildning inom bygg, såsom YH eller annan eftergymnasial utbildning. Vi förväntar oss att du har gedigna kunskaper kring lagar och avtal från branschen, såsom AB04 och ABT06 med flera. Vi ser det som meriterande om du har dokumenterad projekteringserfarenhet eftersom vi har ambitionen att projektera internt.
Vem är du?
För rollen krävs det att du är drivande, social och har en vilja att utvecklas tillsammans med oss. Du ska vara analytisk och noggrann i ditt arbete och en förutsättning för oss är att du är ansvarstagande, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du ska tycka om att jobba mot uppsatta mål och deadlines.
Vi erbjuder dig att få vara med och fortsätta bygga mot vår vision: Att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. För att nå denna så arbetar vi aktivt med att utveckla och implementera våra värdegrunder Personlig, Laganda och Ansvarsfull. Vi är stolta och vill fortsätta utvecklas bland annat genom yrkeskunniga medarbetare, öppen kommunikation, positivt arbetsklimat med god teamkänsla och möjligheter att vidareutvecklas.
Ansök senast den 9 februari.
Ansök genom att klicka på "sök tjänst" och ladda upp ditt CV och personliga brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
För frågor om tjänsten kontakta avdelningsansvarig Marcus Dalén, marcus.dalen@treano.se
.
Besök gärna vår hemsida: www.treano.se
