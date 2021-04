Erfaren kantpressare till Jobro sökes! - AB Söder & Co Consulting - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Ulricehamn

Prenumerera på nya jobb hos AB Söder & Co Consulting

AB Söder & Co Consulting / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ulricehamn2021-04-082021-04-08Kunskapsföretaget Jobro är den lilla, snabbrörliga specialisten på komplexa plåtdetaljer för verkstads- och fordonsindustrin: ett helhetserbjudande under ett tak i form av simulering, konceptutveckling och tillverkning. Spetskompetens och en modern maskinpark i världsklass gör att kundstocken växer snabbt. Sverige är för närvarande den största marknaden, men orderingången ökar alltmer från övriga Europa.Vi söker nu en kantpressare med minst några års erfarenhet inom området. Du kommer i huvudsak forma detaljer och köra kantpressmaskiner. Då företaget tillverkar produkter i korta serier är det viktigt att du kan programmera själv samt att du kan utföra ställ mellan olika produkter. Kunskaper i ritningsläsning och manuell mätning ser vi som självklarhet. Har du dessutom truck- och traverskort ser vi det som ett plus. Då företaget använder sig av Monitor affärssystem ses kunskaper i detta som meriterande. Företaget är beläget i Ulricehamn. Tillträde enligt överenskommelse. Uppdraget är långsiktigt och för rätt person finns goda möjligheter till anställning direkt hos kund.Du som söker är en positiv person som gillar högt tempo och är flexibel då företaget arbetar inom en bransch med korta ledtider och snabba omtag. Vi tror också att vår nästa medarbetare är en lagspelare som är öppen och har lätt för att skapa goda relationer med personer i sin omgivning. Andra egenskaper som kännetecknar dig är ansvarsfull och kvalitetsmedveten. Känner du igen dig i beskrivningen samt har relevant erfarenhet? Vänta inte med din ansökan.Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullserviceföretag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende. Hos oss gör människor skillnad.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-22AB Söder & Co Consulting5678835