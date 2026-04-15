Erfaren jurist till område försäkring
Finansinspektionen / Juristjobb / Stockholm
2026-04-15
Har du lång erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och intresserad av att bidra till en mer stabil försäkring- och tjänstepensionsmarknad? Sök det här jobbet hos oss på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Som jurist inom enheten Rättslig samordning, Försäkring arbetar du med fokus på att utreda komplicerade juridiska frågeställningar som uppkommer i arbetet med tillsyn och regelgivning samt kvalitetssäkring av bland annat beslut och skrivelser.
I rollen genomför du rättslig kvalitetssäkring av andras arbete och tar även själv fram beslut och skrivelser. Du deltar i undersökningar, driver sanktionsärenden samt ansvarar för regelgivningsprojekt/föreskriftsarbete. I dina uppgifter ingår även att vara rättsligt stöd i arbetet med tillsyn samt att delta i områdets internationella arbete. I rollen ingår även att vägleda andra medarbetare på rättsavdelningen.
Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor med olika yrkesbakgrunder samt kontakter med de finansiella företagen, branschföreträdare, Regeringskansliet och myndigheter inom EU.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
har jur.kand. eller juristexamen
har gedigen relevant erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom myndighet, finansiellt företag, advokatbyrå eller motsvarande
uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
har kunskap om de regelverk som styr finansiella företag
är notariemeriterad
har erfarenhet från företag under FI:s tillsyn
är eller har varit assessor i hovrätt eller kammarrätt
har erfarenhet av lagstiftningsarbete från Regeringskansliet, EU-organ eller annan myndighet.
Om dig
I det här jobbet behöver du
ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
bidra till ett gott samarbete
driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden. På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och examensbevis eller relevanta intyg.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Maria Häljebo, Avdelningschef, 08-408 987 27
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
