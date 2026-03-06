Erfaren Javautvecklare
2026-03-06
På Pensionsmyndigheten pågår just nu en spännande förändringsresa i att utveckla vårt nya förmånssystem från grunden vilket innebär en hel del nyutveckling.
Nu söker vi flera Javautvecklare som är samarbetsinriktade och trivs med att arbeta i team!
Om jobbet
Som Javautvecklare hos oss kommer du att ingå i ett team och arbetar utifrån en teambaserad organisation enligt det agila ramverket SAFe. Teamen hos oss är tvärfunktionella och självgående för att kunna hantera alla delar av utvecklingskedjan.
Så här beskriver ett av våra team sig själv:
"Vi är ett självorganiserat hybridteam som arbetar i framkant med tekniska utmaningar som berör utveckling av nästa generations pensionssystem, baserat på mikrotjänster. Vi underlättar kvalitetssäkring av tjänster och system samt möjliggör kontinuerliga leveranser till test och produktion (CD/CI). Utöver det är vår vision att driva innovation och ta ansvar för arkitekturen genom att vara ledande inom vårt område. Tillsammans med teamet kommer du ha möjlighet att utvecklas och arbeta med teknik i framkant."
Som person gillar du teamarbete där man delar med sig av kunskaper och lär av varandra. Du säger din mening, lyssnar på andras och är bekväm i samarbete på distans då vi arbetar i distribuerade team. Du är en problemlösare som gillar att omsätta komplexa krav till strukturerad kod och vill delta i att leda oss rätt i teknik och metodik.
Vi bryr oss om vår kultur och hur vi tillsammans påverkar vår gemensamma arbetsplats. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som:
- har relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis data- eller systemvetenskap från högskola eller universitet
- har minst fem års arbetslivserfarenhet som systemutvecklare med Java och moderna ramverk som exempelvis Spring Boot. (Vi söker även dig som har mindre erfarenhet - se annonsen Javautvecklare på vår webbplats.)
- utvecklat och förvaltat komplexa system i en större utvecklingsorganisation inom exempelvis försäkring, telekom, finans eller offentlig sektor
- har erfarenhet av att arbeta i agila team
- behärskar det svenska språket väl
Det är meriterande om du:
- har erfarenhet av REST-tjänster och JMS
- har erfarenhet av byggprocessverktyg som Jenkins
- är väl bekant med något testramverk, exempelvis JUnit, Cucumber
- har erfarenhet av att arbeta med kod- och byggverktyg som Git och Maven
- har erfarenhet av en modern IDE, gärna IntelliJ
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi tillämpar hybridarbetssätt med möjlighet till distansarbete och på kontoret utifrån en överenskommelse med arbetsgivare. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, flexibel arbetstid, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor.
Vårt kontor i Stockholm ligger vid Hornstull.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kommer att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
