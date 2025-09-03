Erfaren IT-Supporttekniker till kund i Borås!
2025-09-03
Om uppdraget
Vi söker en erfaren IT Support-konsult som vill vara med och säkerställa stabil drift och hög tillgänglighet i en komplex infrastrukturmiljö. Rollen innebär både övervakning, analys och åtgärder vid tekniska larm och incidenter, samt Service Desk-ansvar utanför kontorstid. Du kommer även att ta rollen som incidentkoordinator när situationen kräver det.
Arbetet sker enligt ett rullande treskiftsschema (24/7) vilket ger dig en dynamisk vardag där du är en nyckelspelare för att hålla verksamheten igång dygnet runt.
Ditt ansvar
Övervaka och agera på tekniska larm & incidenter.
Koordinera och driva incidenthantering.
Dokumentera och följa upp händelser enligt etablerade processer.
Säkerställa snabb återställning av kritiska tjänster.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din IT-kompetens, har förmåga att agera snabbt vid akuta situationer och gillar att arbeta strukturerat tillsammans med andra.
Krav & Meriter: Relevant IT-utbildning och/eller erfarenhet. Erfarenhet av infrastrukturmonitorering & driftmiljöer. Kunskap inom nätverk, databaser & backup. Vana av att arbeta med incident- & larmhantering (gärna ServiceNow). Proaktiv lagspelare som tar ansvar och driver ärenden till lösning. Stresstålig och fokuserad i pressade situationer.
Vi erbjuder dig
Ett långsiktigt uppdrag i en spännande IT-miljö.
Möjlighet att utvecklas inom infrastruktur, drift och incidenthantering.
En roll där du verkligen gör skillnad dygnet runt.
Praktisk information:
Plats: Borås Omfattning: 100% (treskift, 24/7) Uppdragsperiod: 1 okt 2025 - 30 sep 2027 Ansök senast: 7 sep 2025
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9490984