Erfaren IT-supporttekniker
Vallentuna kommun / Supportteknikerjobb / Vallentuna Visa alla supportteknikerjobb i Vallentuna
2026-07-28
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Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du van att ge användarsupport i en hybrid Microsoft-miljö? Är du skicklig på att analysera och lösa it-tekniska problem på ett strukturerat sätt? Då kan det vara dig vi söker.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten
Vallentuna kommun har cirka 1 850 medarbetare som varje dag arbetar för att ge invånare, företag och besökare en god service. IT-enheten har en central roll i att säkerställa att kommunens verksamheter har tillgång till en stabil, säker och modern IT-miljö. Som IT-supporttekniker blir du en viktig del av kommunens centrala IT-enhet. Du arbetar nära dina supportkollegor men också tillsammans med system- och IT-säkerhetstekniker inom samma enhet. Rapportering sker till IT-chef. Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som IT-supporttekniker ger du support till användare i en hybrid Microsoftmiljö. Du har daglig kontakt med medarbetare via telefon och omväxlande i drop-in-verksamhet enligt schema.
En stor del av arbetet består av teknisk support och klienthantering. Du ansvarar för administration av användarkonton, lösenord och behörigheter samt ger stöd kring smartkortsinloggning och andra autentiseringslösningar. Du hjälper även användare med VPN-anslutningar samt felsöker och åtgärdar problem på Windows-klienter. I rollen ingår också att hantera felanmälningar och garantiärenden gentemot leverantörer.
Rollen innehåller även systemsupport kring Microsoft 365-tjänster såsom Teams, SharePoint och OneDrive. Du felsöker e-postrelaterade problem och administrerar funktionsbrevlådor i Microsoft Exchange. Du hjälper användare att hitta, få åtkomst till och hantera filer och mappar både i lokala filservrar och i molnbaserade samarbetsytor.
Du bidrar till en väl fungerande IT-leverans genom att ge stöd vid beställning och hantering av datorer och programvaror. Du medverkar även i administration och interndebitering av licenser och tjänster samt bidrar till IT-supportverksamhetens ständiga utvecklingsarbete. Du kommer tilldelas focal point-ansvar (2nd line-support) inom områden som möter ditt och dina kollegors intressen och kompetenser.
Det kan också bli aktuellt att representera IT-support eller bidra med din kompetens i de många utvecklings- och digitaliseringsprojekt som pågår och planeras. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Avslutad gymnasieutbildning med IT-inriktning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom IT som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Minst 3-5 års erfarenhet av IT-support eller servicedesk i en M365-miljö med minst 400 användare.
Erfarenheter av både 1st och 2nd line support samt strukturerat felsökningsarbete.
Goda kunskaper om klienthantering i MS Windowsmiljö samt behörighetshantering via AD och Entra ID.
Goda kunskaper om M365 (Sharepoint, Teams, OneDrive, Office-applikationer).
Grundläggande kunskaper inom PC- och nätverksteknik (TCP/IP, DNS, DHCP, VPN, WiFi).
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har kunskaper och erfarenheter inom:
Högskoleexamen eller annan eftergymnasial utbildning inom exempelvis IT, systemvetenskap eller liknande.
SCCM/MECM, Intune och Powershell.
ITIL eller motsvarande processbaserat arbetssätt.
Erfarenhet av liknande roll i kommunal verksamhet eller annan offentlig verksamhet. Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Du bemöter andra med lugn, professionalitet och anpassar kommunikation för att säkerställa förståelse hos olika målgrupper.
Du är prestigelös och en lagspelare som tar initiativ för att hjälpa din omgivning.
Information
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med startdatum så snart som möjligt eller efter överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Möjligheter finns att arbeta på distans en till två dagar i veckan.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
Alla som anställs för en ledande befattning inom kommun ska visa ett utdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. För en fördomsfri rekryteringsprocess tillämpas tester för de som vi anser uppfyller kvalifikationskraven.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Välkommen med din ansökan i form av ett personligt brev och ditt CV senast söndag 16 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 36 VALLENTUNA Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
10013538