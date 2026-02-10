Erfaren IT-supporttekniker 2line till offentlig sektor!
Är du en tekniskt vass problemlösare som brinner för IT-support och användarnära service? Vi söker nu en Supporttekniker 2nd line som vill bli en nyckelspelare i ett dedikerat servicedesk-team.
Om rollen
Här får du en bred och dynamisk vardag där du arbetar både med PC- och Mac-miljöer och stöttar kollegor såväl på plats som via vår servicedesk. Du kommer att:
Ge teknisk support till både 1st line och interna användare Hantera ärenden kring Windows 11, Intune, Azure, Android & iPhone Stötta vår walk-in-desk och ibland resa till våra kontor i regionen Bidra med kunskapsartiklar, rutiner och instruktioner för att utveckla supporten Delta i incidentsamordning och kontohantering Vara en del av en verksamhet i utveckling där dina idéer och din nyfikenhet värdesätts
Din profil
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har: Flerårig erfarenhet av support i både 1st & 2nd line ITIL Foundation Mycket goda kunskaper i Windows 11, Intune och Azure Dokumenterad erfarenhet av att supportera Mac-användare God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift Vana av ärendehantering, gärna i ServiceNow
Extra plus om du har erfarenhet av offentlig verksamhet och IT-säkerhet.
Vi tror att du är
Strukturerad, service-minded och social.
Nyfiken på teknik och gillar att utveckla arbetssätt.
Noggrann och gillar att arbeta i en dynamisk miljö.
Om uppdraget
Plats: Göteborg (med möjlighet att resa till kontor i regionen)
Omfattning: Heltid 100%
Uppdragsperiod: 30 mars 2026 - 29 mars 2027
Längd: 12 månader med möjlighet till förlängning
Arbetstid: Vardagar 08.00-17.00
Vi arbetar mede löpande urval och intervjuer - sista ansökningsdagen är 13 november!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
