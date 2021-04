Erfaren ingenjör inom Inbyggda system till Örebro/Västerås med o - Alten Sverige AB - Datajobb i Västerås

Alten Sverige AB / Datajobb / Västerås2021-04-07ALTEN i Örebro/Västerås med omnejd fortsätter att växa och vi hoppas att du som är intresserad av och kunnig inom inbyggda system vill bli en del av vårt team. På kontoren i Örebro och Västerås har vi ca 80 medarbetare som söker en engagerad och driven person som vill bli en del av teamet. Att arbeta som konsult på ALTEN innebär flera möjligheter för dig, bland annat erbjuder vi dig en karriärresa med fokus på möjligheter, utveckling och gemenskap. Vi på ALTEN drivs av att se människor växa och utvecklas. I Örebro och Västerås arbetar sex engagerade och coachande konsultchefer dagligen för att stötta och hjälpa dig för att få arbeta med det just du har passion för. Med en bred kundbas inom olika branscher och ett stort urval av tjänsteområden både nationellt och internationellt kan vi på ALTEN hjälpa dig att utvecklas. ALTEN är ett starkt växande bolag och ser fram emot att ha med just dig på resan. Som konsult får du både en teamkänsla i ditt uppdrag och en riktigt härlig gemenskap på ALTEN. Genom våra interna nätverk ALTEN Sports, Women@ALTEN och ALTEN Innovation ges du möjlighet att driva frågor och aktiviteter som just du brinner för, tillsammans med dina kollegor. Vi på ALTEN erbjuder en trygg karriärresa och värdesätter våra medarbetares välmående och värderar deras balans mellan arbete och privatliv högt. Detta innefattar bland annat kollektivavtal, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.Vi söker dig som intresserad av och har god kunskap inom programmering och mjukvarudesign och som vill utveckla dina kunskaper inom dessa områden. Som person är du intresserad av problemlösning, har analytiska färdigheter samt viljan att skapa lösningar av hög kvalitet. ALTENs filosofi är att dina unika kompetenser, erfarenheter och intressen leder vägen fram och vi lägger stor vikt vid din personlighet som vi önskar är positiv och driven. Utöver detta har ALTEN följande önskemål:Civilingenjörsexamen inom exempelvis teknisk fysik, datateknik eller robotik.Stort intresse av att arbeta med mjukvaruutveckling, reglerteknik och/eller machine learning.Erfarenhet inom C/ C++, Phyton och LinuxMeriterande med erfarenhet inom försvar, fordron och/eller telecomOM ALTEN:ALTEN ÄR ETT KONSULTBOLAG SOM UTVECKLAR OCH LEVERERAR KOMPETENS FÖR VÄRLDSLEDANDE FÖRETAG MED KONSULTER INOM TEKNIK, IT OCH BIOKEMI. VI FINNS I ÖVER 25 LÄNDER, HAR HUVUDKONTOR I PARIS OCH HAR FLER ÄN 34 000 ANSTÄLLDA VARAV 88 PROCENT ÄR INGENJÖRER. I SVERIGE ÄR VI ÖVER 1 700 MEDARBETARE OCH ARBETAR FRÅN KONTOR PÅ TOLV ORTER. VÅRA KUNDER ÅTERFINNS INOM BRANSCHER SOM FORDON, TELEKOM, FÖRSVAR, ENERGI, VERKSTADSINDUSTRI, LÄKEMEDEL OCH MEDICINTEKNIK, DÄR VÅRA KONSULTER ÄR VERKSAMMA GENOM HELA PRODUKTUTVECKLINGSKEDJAN. VÄLKOMMEN IN ATT LÄSA MER OM OSS PÅ ALTEN.SE.LÅTER DENNA ROLL SOM NÅGOT FÖR DIG? ELLER HAR DU YTTERLIGARE FRÅGOR ANGÅENDE TJÄNSTEN? I SÅ FALL FÅR DU GÄRNA HÖRA AV DIG TILL VÅR HR-PARTNER, UNNI BÅTH. TELEFON: 079-067 76 76. MAIL: UNNI.BATH@ALTEN.SE.WE BELIEVE IN GROWING TOGETHER.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonserVaraktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2021-04-07Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-10Alten Sverige AB5677244