Erfaren informationssäkerhetsansvarig
Socialstyrelsen / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-07
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Vill du vara med och driva Socialstyrelsen informationssäkerhetsarbete? Vi erbjuder en omväxlande roll där du får chansen arbeta vid en spännade myndighet som arbetar för alla medborgares rätt till en god hälsa och jämlik vård och omsorg.
Socialstyrelsen söker nu en erfaren informationssäkerhetsansvarig som ska arbeta tillsammans med myndighetens olika verksamhetsområden för att säkerställa att Socialstyrelsen arbetar enligt de lagar och riktlinjer som finns inom informationssäkerhetsområdet.
Om rollen
Socialstyrelsen fortsätter att utveckla ledningssystemet för informations- och cybersäkerhet och vi söker dig som vill bidra till att förbättra, samordna och följa upp vårt informationssäkerhetsarbete.
I rollen som informationssäkerhetsansvarig har du det övergripande ansvaret för informationssäkerhetsarbetet på myndigheten och du ska verka för att det koordineras i samtliga delar av verksamheten.
Du ansvarar för att samordna och utveckla arbetet kring krav, riktlinjer och rekommendationer inom ramen för gällande regelverk, Myndigheten för civilt försvars föreskrifter och cybersäkerhetslagstiftningen.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att utveckla informations- och cybersäkerhet samt att stödja, utbilda och vägleda organisationen.
Du ska regelbundet följa upp och analysera ledningssystemets effektivitet och återrapportera till myndighetens ledning. Arbetet bedrivs i nära samarbete med myndighetens olika verksamheter, exempelvis avdelningarnas informationssäkerhetssamordnare, it-säkerhetsansvarig och dataskyddsombud.
Om dig
Du kommer till stor del arbeta gentemot hela Socialstyrelsens organisation, i tätt samarbete med med andra funktioner inom myndigheten. Du är pedagogisk och tydlig samt är bra på att på att kommunicera och skapa engagemang. Du bidrar till ett gott samarbete på olika nivåer i organisationer.
Du har en god förmåga se till organisationen som helhet, inklusive hur informationssäkerhet påverkar verksamheten som helhet. Du har hög integritet samt kan påvisa en arbetshistorik som visar på din goda förmåga att självständigt ta dig an komplexa uppgifter och driva dem framåt och i mål.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
akademisk utbildning eller annan utbildning som myndigheten bedömer relevant
flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet enligt gällande regelverk inom offentlig förvaltning eller annan liknande verksamhet
flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete, samt hot- och riskanalyser
god förmåga att prioritera och planera för att nå uppsatta mål
god erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag, utredningar och rapporter.
kunskap om ISO 27001 och ISO 27002
Du ska behärska svenska.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete med incidenter, avvikelser och sårbarheter samt identifiering av förebyggande åtgärder
erfarenhet av att koordinera strategiskt och taktiskt säkerhetsarbete
erfarenhet av att arbeta med ledningssystem.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Din tjänstetitel blir utredare med placering på Avdelningen för verksamhetsstöd. Placering är på Västerbroplan i Stockholm, men under våren 2027 flyttar vi till Solna Strand.
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt Cv. Säkerställ att det du svarar ja på i urvalsfrågorna, syns beskrivet i ditt CV, då vi ofta får många ansökningar.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta tf. enhetschef Elisabeth Ljungberg. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Lilian Westin, lilian.westin@socialstyrelsen.se
. Fackliga företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, mailto:isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, mailto:anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på tel. 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakt angiven personalspecialist ovan. Ange diarienummer 2.6.1-34677/2026, projekt 3448.
Välkommen med din ansökan senast den XX augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), https://www.socialstyrelsen.se/
106 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Socialstyrelsen Jobbnummer
9996009