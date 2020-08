Erfaren industripersonal för kommande behov - AB Effektiv Borås - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Ulricehamn

AB Effektiv Borås / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Ulricehamn2020-08-24Söker du nytt arbete inom tillverkningsindustrin? Är du riktigt bra med att arbeta med händerna och gillar utmaningar i arbetslivet? Då kan vi ha tjänsten just för Dig!För våra kunders räkning söker vi nu industripersonal till Ulricehamn med omnejd. Då det kan vara start omgående gör vi löpande urval så vänta inte med att söka tjänsten!Om vår kundVi på Effektiv söker dig som vill ha nytt arbete inom industrin i Ulricehamnsområdet. Tjänsterna är på heltid där både dagtid och skift kan förekomma. Du kommer få en visstidsanställning hos oss på Effektiv och bli uthyrd till våra kunder.Intervjuer och tillsättningar sker löpande.2020-08-24Vi söker dig som har erfarenhet inom något av följande områden;Montering Metall/PlastMontering ElKantpressningManuell SvetsRobotsvetsVi söker dig som har utbildning inom industri och/eller goda arbetslivserfarenheter inom området. Du är kommunikativ och har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.Som person är du flexibel, självgående och van vid fysiskt arbete. Du är den som presterar det lilla extra och drivs av goda resultat. Vidare är du en person som har god arbetsmoral och är produktiv.Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Jasmina Dedeic på 033-430 38 50 alternativt jasmina@effektiv.se Effektiv är det personliga konsultföretaget inom rekrytering och bemanning. Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder och vår personal att arbeta med och hos oss. Därför är våra ledstjärnor Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga - ord som vi lever efter och som är receptet för att överträffa dina förväntningar.För den här tjänsten kommer du vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period med chans till förlängning.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-20AB Effektiv Borås5330232