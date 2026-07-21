Erfaren industrielektriker till fint företag
Eterni Sweden AB / Elektrikerjobb / Helsingborg Visa alla elektrikerjobb i Helsingborg
2026-07-21
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Helsingborg
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Du får arbeta i en miljö där sammanhållningen är hög och där din tekniska expertis bidrar direkt till att säkra en effektiv produktion av hållbara förpackningslösningar.
Som Industrielektriker hos vår kund blir du en viktig del av ett stabilt företag med en stark företagskultur och lång historik. Du får arbeta i en miljö där sammanhållningen är hög och där din tekniska expertis bidrar direkt till att säkra en effektiv produktion av hållbara förpackningslösningar.Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
I rollen som elektriker arbetar du brett med tekniskt underhåll och utveckling av företagets maskinpark. Du tillhör underhållsavdelningen och arbetar nära både elektriker och mekaniker för att säkerställa hög driftsäkerhet i produktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Felsökning och reparation av produktionsutrustning.
Förebyggande underhåll för att minimera driftstopp.
Arbete med installationer och projekt inom el och automation.
Medverkan vid förbättringsarbeten och tekniska uppgraderingar.
Dokumentation av utförda arbeten i relevanta system.
Samarbete med kollegor för att lösa komplexa tekniska utmaningar.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad elektriker och har några års yrkeserfarenhet inom producerande verksamhet eller industri. Du har ett högt säkerhetstänk och trivs med att arbeta i en miljö där kvalitet och noggrannhet står i fokus. Som person är du driven, flexibel och engagerad i ditt arbete och dina kollegor. Problemlösning är en naturlig del av din vardag och du har förmågan att analysera tekniska utmaningar för att hitta hållbara lösningar.
För att lyckas i rollen krävs följande:
Giltigt ECY-certifikat.
Erfarenhet av elarbete inom industri eller produktion.
Svenska språkkunskaper på lägst nivå B2 samt god förståelse för engelska.
Grundläggande kunskaper i Office-paketet.
B-körkort.
Det är meriterande om du har en god mekanisk förståelse och tidigare erfarenhet av automation.
OM TJÄNSTEN
Vår kund erbjuder en arbetsplats med mycket hög kompetens och lång erfarenhet inom teamet, vilket skapar goda förutsättningar för kunskapsutbyte och professionell utveckling. Underhållsavdelningen består idag av mekaniker, elektriker, vaktmästare och lokalvårdare som tillsammans ansvarar för fabrikens skick. Tjänsten passar dig som uppskattar variation i arbetet och vill vara en del av ett familjeföretag med stark sammanhållning och en god arbetsmiljö.
Vår kund är idag en av Nordens största förpackningstillverkare med fokus på miljövänliga koncept. Genom hög flexibilitet och modern logistik levererar företaget högkvalitativa pappers- och plastprodukter till kunder med specifika behov. Verksamheten präglas av långsiktiga kundrelationer och en vilja att ständigt optimera sina lösningar.
ÖVRIG INFORMATION
Tjänsten som Industrielektriker är ett konsultuppdrag på heltid som initialt är på sex månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Efter sex månader har vår kund för avsikt att erbjuda dig en tillsvidareanställning.
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Plats: Kvidinge
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
252 36 HELSINGBORG Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Peter De Clairac peter.de.clairac@eterni.se Jobbnummer
10008008