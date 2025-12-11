Erfaren HR-strateg inom rekrytering samt process-och metodstöd
2025-12-11
Är du en erfaren HR-strateg som drivs av att arbeta med vidareutveckling av rekryteringsprocessen samt dess metoder? Försvarsmakten är i en förändringsresa där mycket fokus ligger på att vidareutveckla rekryteringsprocessen till att bli mer agil och automatiserad.
Vi söker dig som kan arbeta med förändrings- och projektledning inom just rekrytering för att möjliggöra denna transformation.
Förutom intressanta arbetsuppgifter och kontinuerlig kompetensutveckling ger vi dig möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt, beroende på ålder, upp till sju veckors semester.
Om avdelningen
Du kommer tillhöra sektion Rekrytering med ett nuvarande team på cirka 10 personer. Sektionen är en del av Utbildningsavdelningen vid Försvarsstaben. Utbildningsavdelningen växer och kommer efter årsskiftet att bestå av ca 80 medarbetare. Avdelningen inriktar, planerar, utvecklar, följer upp och samordnar myndighetens personal- och kompetensförsörjning, såväl för civil som militär personal.
Tyngdpunkten ligger på officers- och värnpliktsutbildningar, myndighetens rekryterings- och kompetensutvecklingsarbete samt analys av kompetensförsörjning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen innebär att bidra till en kvalitativ ökning av Försvarsmaktens samlade rekryteringskompetens. Detta gör du bl.a genom:
• Förslag till process- och metodutveckling samt implementera och följa upp
• Identifiera behov av och kravställa IT- stöds utveckling
• Utveckla utbildningsinsatser
• Ta fram beslutsunderlag till chefer i Försvarsstaben inom rekryteringsområdet
• Omvärldsbevakning och samverkan med Försvarsmaktens organisationsenheter samt andra myndigheter
KRAVPubliceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
• Akademisk examen inom HR eller annat relevant område - alternativt jämförbar kombination av utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av rekryteringsarbete som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av arbete med förändrings- eller projektledning som arbetsgivaren bedömer relevant
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska språket, såväl tal som skriftDina personliga egenskaper
Då du i rollen som HR-strateg driver och ansvarar för dina områden/projekt söker vi dig som är strukturerad och självständigt kan driva, planera och prioritera ditt arbete med förmågan att se helheten.
Eftersom vi befinner oss i en förändringsresa ser vi att du är trygg i din roll och har lätt för att anpassa dig när förutsättningar förändras.
Du kommer arbeta i nära samverkan med andra delar inom Försvarsmakten och är därför en person som trivs med effektiva samarbeten och ser vikten av att skapa och bibehålla goda relationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av att arbeta i en större, komplex organisation med etablerade processer och rutiner
• Erfarenhet av att genomföra utbildningar alt hålla presentationerÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Centrala Stockholm, resor i tjänsten förekommer.
Civil befattning
Som en del av rekryteringsprocessen använder vi oss av arbetspsykologiska tester.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Isabelle Danielsson nås under veckorna 52-1
Alexandra Örnhall
Båda nås via växeln 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
OFR/O HKV Roger Ericsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
SACO HKV Anders Markow
SEKO HKV Åsa Karlsson
Samtliga kontaktpersoner nås via växeln på 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-12. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
