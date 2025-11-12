Erfaren HR-specialist
2025-11-12
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Kungälvs kommun utvecklas och växer.
Vi arbetar med att stödja organisationens behov i alla dessa frågor. I HR-gruppens övergripande uppdrag ingår att hantera och utveckla HR-arbetet för att stödja kommunens mål om tillväxt, samt målet att det ska vara attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats för alla våra medarbetare. Vi arbetar i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö med ny teknik och flertalet HR stödsystem.
Du kommer att vara en del av vår engagerade HR-grupp med 12 kollegor och en HR-chef. HR är organiserad under stabsfunktionen Utveckling och innovation.Dina arbetsuppgifter
Är du en självständig HR-specialist som gärna tar helhetsansvar? Är du duktig på att använda din kompetens och erfarenhet och med hjärta och hjärna vill vara med oss i vår strävan att konstant förbättra våra HR-processer och arbeta brett för verksamheterna? Då kan du vara rätt person och kommer trivas hos oss!
I rollen som HR-specialist kommer du att stödja dina chefer inom HR-områdets samtliga delar. Vi hanterar ärenden från ax till limpa.
Vi är uppdelade i team och tillsammans med ditt team kommer du att arbeta nära verksamheter och vara ett chefstöd i HR frågor. Arbetsuppgifterna är breda och du kommer att arbeta med både operativa, administrativa och strategiska frågor såväl som egna specialistområden. För att nå framgång i denna roll behöver du vara en person som stimuleras av utmaningar och ansvar samt tar initiativ till att förbättra, utveckla och effektivisera inom HR-området.
Du kommer att självständigt planera ditt arbete, men du är ändå aldrig ensam. Vi har regelbundna möten på enheten där vi prestigelöst delar kunskap, stöttar och utvecklar varandra. Du har stora möjligheter att växa i din roll samt att påverka och utveckla verksamheten med dina idéer och synpunkter.
Vi erbjuder dig:
- Ett arbete i en viktig och spännande organisation.
- En dynamisk arbetsplats med trevliga kollegor och fin arbetsmiljö.
- Arbeta både brett med verksamheterna och med ett eget specialistområde.
- Friskvårdsbidrag.
- Semesterväxling.
- Distansarbete 1-2 dagar per vecka.Kvalifikationer
Vi vill att du har vad arbetsgivaren bedömer en relevant högskole- eller universitetsexamen med inriktning HR/PA där arbetsrätt har ingått. Du ska ha minst fem års erfarenhet som HR-specialist från offentlig förvaltning, samt ha erfarenhet av att självständigt driva personalärenden.
För att trivas hos oss behöver du vara självgående och ha en hög samarbetsförmåga, samt ta ansvar för att både egna och gemensamma arbetsuppgifter genomförs och slutförs på rätt sätt. Som person är du även serviceinriktad och kommunikativ.
Ditt arbetssätt är självständigt, strukturerat, mål- och resultatorienterat och lösningsorienterat. Du har också en god förmåga att omvandla idéer till verklighet. Du tycker om att arbeta med individärenden och arbetsrätt och har skinn på näsan. Detta för att du kommer arbeta med verksamhetsstöd och ditt specialistområde och samtidigt verka för en god hållbar personalpolitik. Du arbetar effektivt, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du arbetar med stort engagemang och är duktig på att bygga relationer. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, detta för att det i uppdraget ingår att skriva utredningar och tjänsteutlåtanden. Självklart har du en god IT-kompetens.
HR i Kungälv är organiserade på så sätt att vi arbetar med samtliga HR-ärenden som inkommer från verksamheterna, därför behöver du ha förmåga att hantera olika HR-områden och därmed vara trygg i din yrkesutövning.
I den här rekryteringen är vi måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid de personliga egenskaperna. För att kunna hitta rätt person så kommer vi i rekryteringsförfarandet fråga efter de HR-områden som du har erfarenhet av.
Låter detta som en spännande roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi tillämpar löpande urval! Övrig information
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
