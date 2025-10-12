Erfaren HR-konsult sökes till kommun
Om Beteendevetarpoolen
Beteendevetarpoolen Sverige AB är ett företag specialiserat på rekrytering, bemanning och uthyrning av beteendevetenskaplig kompetens till både offentlig verksamhet, organisationer och företag. Vi erbjuder även konsulttjänster inom områden såsom organisationspsykologi, arbetsmiljö, förändringsledning, samtalsstöd, konflikthantering och HR-relaterade frågor.
Med beteendevetenskapen som grund hjälper vi verksamheter att utveckla sina organisationer och processer, samt stödja både ledare och medarbetare i att möta komplexa utmaningar. Vår ambition är att bidra till hållbara förändringar där människan, både i sina individuella och kollektiva roller, står i centrum.
Efter starten i början av 2025 har vi etablerat oss som en självklar partner för verksamheter som söker kvalificerad beteendevetenskaplig kompetens, och vi växer kontinuerligt.
Nu söker vi nya medarbetare som vill vara med och forma framtidens vård, omsorg och organisationer hos våra uppdragsgivare, med stöd från oss.
Om tjänsten
Som HR-konsult arbetar du med människor och verksamhetsutveckling i fokus. Uppdraget innebär att stötta chefer i deras dagliga arbete och bidra till hållbara lösningar i organisationen. Eftersom uppdragen ofta är dynamiska och föränderliga söker vi dig som är nyfiken, lösningsorienterad och ser möjligheter i utmaningar.
Ditt huvudsakliga ansvar är att ge kvalificerat och operativt chefsstöd inom HR-området. I rollen blir du en viktig samarbetspartner som bidrar till att stärka chefers förutsättningar att leda, utveckla och skapa en välfungerande arbetsmiljö. Vi ser mötet mellan dig, chefer och kollegor som ett ömsesidigt lärande - där din kompetens och erfarenhet gör verklig skillnad.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen söker vi dig som har en akademisk examen inom HR, beteendevetenskap, arbetslivsfrågor eller ett närliggande område.
Du har minst tre års erfarenhet av ett brett och kvalificerat HR-arbete, där du arbetat rådgivande och konsultativt gentemot chefer. Det är en fördel om du har skaffat dig denna erfarenhet inom offentlig sektor, exempelvis kommunal eller regional verksamhet.
Vi ser att du har djup förståelse för arbetsrätt och är trygg i att tillämpa lagar och avtal i olika typer av personalfrågor.
Det är dessutom meriterande om du har erfarenhet eller särskilt intresse för frågor som rör jämställdhet och mångfald.
För att trivas i rollen ser vi att du:
Trivs med att arbeta självständigt och har förmåga att hantera olika ärenden inom hela HR-processen. Du rör dig obehindrat mellan strategiska och operativa uppgifter och har förståelse för de utmaningar chefer möter i sitt ledarskap.
Har lätt för att bygga förtroendefulla relationer och samarbeta med andra.
Är kommunikativ, lyhörd och trygg i att anpassa ditt förhållningssätt efter situation och person.
Har ett prestigelöst och inlyssnande arbetssätt, där du bidrar till en öppen och stödjande arbetsmiljö.
Är lösningsorienterad och ser utveckling som en naturlig del av ditt arbete.
Bidrar med energi, engagemang och gärna humor - det uppskattas högt i vårt team.Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Tillträde: Enligt överenskommelse
I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Beteendevetarpoolen värnar om att ta tillvara all kompetens på arbetsmarknaden och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi eftersträvar mångfald och en inkluderande rekryteringsprocess.
Observera: Bakgrundskontroll genomförs som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
