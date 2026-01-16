Erfaren HR-konsult / Rekryterare sökes!
2026-01-16
Vi söker en erfaren och trygg HR-konsult med fokus på rekrytering till Hälsa-, vård, och omsorgsförvaltningen i Malmö stad.
Tjänsten passar dig som har arbetat brett med rekrytering, är van vid högt tempo och stora volymer, och som har god förståelse för arbetsrätt och rekrytering i offentlig sektor.
Om uppdraget
Rekryteringsservice stöttar chefer i hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys till beslutsunderlag. Arbetet präglas av höga volymer, korta ledtider och omfattande administration, där kvalitet, struktur och rättssäkerhet är avgörande.
I rollen kommer du att arbeta både självständigt och teambaserat. Du ansvarar operativt för flera parallella rekryteringar, ibland i nära samverkan med kollegor i teamet och ibland med fullt eget ansvar i direkt samarbete med rekryterande chef. Samtidigt fungerar du som ett kvalificerat stöd till chefer i både metod- och arbetsrättsliga frågor kopplat till rekrytering.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Som HR-konsult med inriktning rekrytering kommer du bland annat att:
• Tillsammans med teamet driva och kvalitetssäkra våra rekryteringsprocesser
• Arbeta teambaserat i våra volymrekryteringar samt självständigt i chef- och specialistrekryteringar
• Vara ett kvalificerat, konsultativt stöd till chefer i rekryteringsstrategi, urval, intervjuer, bedömningar och beslut
• Säkerställa att rekryteringar genomförs rättssäkert, likvärdigt och i linje med arbetsrätt, diskrimineringslagstiftning och interna riktlinjer
• Arbeta strukturerat med urval, tester, referenstagning och nödvändiga kontroller, med tydlig koppling till kravprofil och dokumenterad bedömning
• Ansvara för och strukturera rekryteringsadministration i våra system, med fokus på kvalitet och effektivitet
• Bidra aktivt till utveckling och förbättring av arbetssätt, processer och digitala stöd, särskilt kopplat till effektivisering av volymrekrytering och kvalitet i mer komplexa uppdragKvalifikationerKvalifikationer
• Högskoleutbildning om minst 180 hp inom HR, PA, beteendevetenskap, arbetsrätt eller motsvarande
• Minst 3 års erfarenhet av arbete som HR-konsult, rekryterare eller motsvarande roll med huvudsakligt fokus på operativ rekrytering
• Erfarenhet av rekrytering inom offentlig sektor eller annan politiskt styrd organisation, alternativt mycket god dokumenterad kunskap om de regelverk och principer som styr rekrytering inom offentlig verksamhet.
• Dokumenterad erfarenhet av volymrekrytering med flera parallella processer och korta ledtider, där du haft ett självständigt operativt ansvar
• God kunskap i arbetsrätt kopplat till rekrytering
• Erfarenhet av att arbeta konsultativt gentemot chefer
• Mycket god svenska i tal och skrift
• God systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya digitala verktyg
Meriterande:
• Erfarenhet av rekryteringssystem, exempelvis ReachMee, Varbi, Teamtailor eller likande
• Erfarenhet av att arbeta med utveckling eller förbättring av rekryteringsprocesser
• Intresse för digitalisering och effektivisering av HR-arbeteDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Är självgående, strukturerad och trygg i din kompetens
• Trivs i ett högt tempo och kan prioritera mellan parallella uppdrag
• Har god integritet och står stadigt i professionella bedömningar
• Är lösningsorienterad och prestigelös
• Har ett genuint intresse för utveckling och förbättring, men vet när fokus behöver ligga på leverans
• Har självinsikt kring dina egna värderingar, förmåga att acceptera andras perspektiv och anpassar ditt beteende för att skapa goda samarbeten i en mångkulturell miljöOm företaget
Hos oss får du en trygg anställning, friskvårdsbidrag och möjlighet till viss flexibilitet i arbetet. Vi sitter centralt i Malmö och arbetar nära verksamheterna.
Rekryteringsservice befinner sig just nu i ett pågående förändrings- och förbättringsarbete, där fokus ligger på att utveckla arbetssätt, stärka kvaliteten i rekryteringsprocesserna och använda digitala verktyg mer effektivt. Här finns utrymme att bidra med erfarenhet, struktur och nya perspektiv.
Information om tjänsten
• Anställningsform: Tillsvidare
• Omfattning: Heltid
• Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval
Vi tillämpar digital urvalsprocess och samlar inte in personligt brev. Vi önskar istället att du fokuserar på ditt CV och dina erfarenheter. I urvalsprocessen kan vi komma att använda digitala chatbotsintervjuer samt personlighets och kognitiva tester.Övrig information
Malmö stad har varit finskt förvaltningsområde sedan 2015. Det betyder att kommunen har en speciell skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål och skydda och främja deras språk och kultur. Odotamme innolla hakemustasi!
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vill du vara med och göra skillnad för våra Malmöbor? Ansök nu och bli en del av vårt team! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb.
Malmö kommun
Malmö stad
Projekt- och utvecklingsledare
Samiramis Waychester samiramis.waychester@malmo.se
9689732