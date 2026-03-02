Erfaren HR-konsult
Som erfaren HR-konsult hos Get Skills får du en central och rådgivande roll där du bidrar med erfarenhet, struktur och affärsnära HR-stöd. Du arbetar nära chefer och ledningsgrupper och stöttar organisationer i både strategiska vägval och det operativa HR-arbetet i vardagen.
Rollen är bred, dynamisk och passar dig som trivs med att växla mellan strategiskt, taktiskt och operativt arbete. Du kommer arbeta i olika uppdrag och sammanhang, alltid med ambitionen att skapa långsiktigt värde för både människor och organisationer.
Om rollen
I rollen arbetar du både hos våra kunder och i vår egen organisation. Du är ett kvalificerat stöd i HR-frågor och bidrar till att utveckla hållbara arbetssätt, processer och strukturer.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
Stötta organisationer i deras HR-arbete, både operativt och genom långsiktig planering
Skapa, utveckla och implementera HR-processer och strukturer som stärker verksamheten
Vara ett rådgivande stöd till chefer i arbetsrättsliga och personalrelaterade frågor
Arbeta med områden som lönekartläggning, lönestrategier och HR-system
Bidra till förändringsledning, organisations- och verksamhetsutveckling
Vem vi söker
Vi söker dig som är en erfaren, trygg och affärsnära HR-person som är van vid breda uppdrag och komplexa sammanhang. Du har ett helhetsperspektiv, arbetar strukturerat och har lätt för att anpassa dig efter olika verksamheters behov.
Du har:
Flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, både strategiskt och operativt
Erfarenhet från roller som HR Business Partner, HR-ansvarig eller HR-koordinator
Relevant akademisk utbildning
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Förmåga att bygga förtroendefulla relationer och agera som en trygg rådgivare
Meriterande är om du har:
Kompetens eller intresse inom AI, digitalisering eller HR-tech
Erfarenhet av föreningsledning eller arbete i idéburen verksamhet
Som person är du strukturerad, målmedveten och lösningsorienterad. Du är flexibel, anpassningsbar och trivs med att samarbeta, samtidigt som du är självgående och trygg i din kompetens. Du tycker om variation, nya uppdrag och att utvecklas i olika sammanhang.
Varför välja Get Skills?
Hos Get Skills får du arbeta i en värderingsdriven och växande organisation där hjärta och strategi går hand i hand. Vi tror på tillit, flexibilitet och långsiktighet, både i relationer och i resultat.
Vi erbjuder dig:
Spännande och varierande uppdrag hos kunder i olika branscher
Ett flexibelt arbetssätt med möjlighet att utvecklas i olika sammanhang
Fokus på din personliga och professionella utveckling
Publicering: 2026-03-02

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan genom att skicka CV och gärna några rader om dig själv och din erfarenhet.
Just nu har vi ingen specifik tjänst som tillsätts omgående. Däremot söker vi kontinuerligt efter erfarna HR-profiler som vill arbeta tillsammans med oss i framtida uppdrag.
Den här annonsen är till för dig som är nyfiken på Get Skills och vill finnas med i vårt nätverk inför kommande behov. När rätt uppdrag eller roll uppstår, tar vi kontakt och inleder dialog.
Kontakt: Mimmi Nyman, HR & verksamhetsansvarig mimmi.nyman@getskills.se
Vi ser fram emot att höra från dig och att välkomna dig till Get Skills, där vi leder med hjärta och bygger med strategi. Så ansöker du
