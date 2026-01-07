Erfaren Hr-generalist Till Marinstaben, Muskö
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Haninge
2026-01-07
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att
• med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre
samhälle/Sverige? Marinstaben söker erfaren HR -generalist som vill ha ett roligt,
utvecklande och utmanande arbete!
Som anställd i Försvarsmakten finns det goda möjligheter till kompetensutveckling
med flertalet interna kurser och utbildningar. Vidare finns det också goda
friskvårdsmöjligheter som bland annat inkluderar träning på arbetstid och en sund
balans mellan fritid och arbete.
Om HR-sektionen
HR Sektionen inom Marinstaben söker nu en HR Generalist för att utöka teamet.
Sektionen består idag av 9 personer i varierade åldrar, kön och kompetenser samt vi
är både civilanställda samt militärer. Tillsammans ansvarar vi för att ge Marinstabens
chefer kvalificerat stöd inom samtliga HR-relaterade områden.
Placeringsorten är på Muskö men vi finns på flera orter i Sverige så resor kan
förekomma.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som HR generalist arbetar du brett och självständigt med all HR områden och
fungerar som HR-stöd för ett antal avdelningar inom Marinstaben. Arbetet omfattar
stöd till chefer i arbetsrättsliga frågor, särskilt inom det statliga avtalsområdet, samt
frågor rörande arbetsmiljö, rehabilitering, kompetensförsörjning och personalärenden.
Rekrytering och bemanning är en naturlig del av uppdraget, liksom att planera och
genomföra utbildningsinsatser. Du bidrar även till utveckling, framtagande och
implementering av HR-arbetssätt och rutiner inom Marinstaben. Med andra ord så är
detta ett roligt, varierande, utmanande och utvecklande arbete, låter det spännande
Publiceringsdatum2026-01-07

Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen inom HR eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst 5 års aktuell och relevant erfarenhet av brett och konsultativt HR-arbete inom statlig verksamhet
• God kunskap inom arbetsrätt och statliga kollektivavtal
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Officepaketet, främst Word och Excel
• Erfarenhet av SAP- kvalifikationer eller meriterandeDina personliga egenskaper
För att trivas och fungera väl i rollen men även i gruppen krävs att du är strukturerad, självständig men trivs även att arbeta i grupp samt har god förmåga att planera, prioritera och driva ditt arbete på ett systematisk och lösningsorienterat sätt. Du är stabil och trivs i en verksamhet där förutsättningarna kan förändras. Du håller dig uppdaterad inom HR-området och bidrar med ett professionellt och verksamhetsnära chefsstöd.
Du har en tydlig vilja att bidra till helheten genom att både söka och ge stöd till chefer samt kollegor.
Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter och kräver flexibilitet samt god prioriteringsförmåga. Du erbjuds möjlighet att arbeta i en samhällsviktig verksamhet och vara delaktig i utvecklingen av HR-funktionen inom Marinstaben.
Eftersom arbetet präglas av uppgifter med hög sekretess krävs ett mycket högt säkerhetsmedvetande.
Vid urvalet kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Arbete inom Försvarsmakten
• God förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift är meriterande.
• God administrativ förmåga
• Erfarenhet av SAP - kvalifikationer eller meriterandeÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Placering: Muskö/Haninge
Arbetstid: Ordinarie arbetstid 8-16,30 men finns utrymme för flextid
Resor: Inrikes resor kan förekommer i tjänsten
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och registerkontroll kommer att utföras.
Försvarsmakten, Marinstaben har upprättat en bussförbindelse som startar vid
Centralen i Stockholm med stopp längs vägen till Muskö, tur och retur på givna tider
Lön: Individuell lönesättning.
Upplysningar om befattningen
För upplysningar om tjänsten är du välkommen att kontakta HR Chef Susanne
Danerlöv
Information om rekryteringsprocessen
Välkommen att kontakta Susanne Danerlöv
Fackliga företrädare
För facklig information kontaktas
OFR/O - Fredrik Lambert
OFR/S - Björn Engren
SEKO - Lenny Johansson
SACO - Åsa Zackrisson
Samtliga ovan nås via FM växel 08-788 75 00.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-26. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattningsamt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9672465