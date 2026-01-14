Erfaren Hr Generalist/hrbp Till Kommun.
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
Nu söker vi dig som kan ta ett uppdrag som HR generalist/HRBP hos vår kund som är en kommun i Stockholmsområdet.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2a februari (tidigare om du har möjlighet)
• Längd: 30e september, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund.
Finns möjlighet till viss del distansarbete.
Du kommer vara stöd till chefer i alla HR-relaterade frågor, ev. delta i ledningsgrupp och kontorssamverkansgrupp och genomföra utbildningar för chefer.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Du har några års erfarenhet av likande roll, gärna inom offentlig verksamhet.
• Du har en relevant akademisk utbildning inom personal/HR, eller annan utbildning som kunden kan bedöma som likvärdig.
• Du har kunskap inom och erfarenhet av att arbeta med samverkan som ersätter vissa delar av MBL utifrån lokalt samverkansavtal.
• Du har kunskaper inom arbetsrätt och gärna Allmänna bestämmelser (kommunalt avtal) samt arbetsmiljö och rehabilitering. Mycket bra om man har erfarenhet av skolverksamhet och kunskap om skollagen.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig?
Då skall du såklart snabbt som ögat skicka in din ansökan via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
OBS- Kort svarstid!
Välkommen! Ersättning
