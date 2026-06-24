Erfaren hästskötare
Hårs Aktiebolag / Djuruppfödarjobb / Stockholm Visa alla djuruppfödarjobb i Stockholm
2026-06-24
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Vi söker dig som vill arbeta i en professionell stallmiljö där hästvälfärd, struktur och kvalitet står i fokus.
Hos oss är stallet en central del av verksamheten. Här möts hästar, elever och personal varje dag, och vi lägger stor vikt vid att arbetet fungerar väl, både i det praktiska och i samarbetet mellan människor.
Vi arbetar aktivt med att utveckla våra rutiner och arbetssätt och söker dig som redan har erfarenhet av stallarbete och vill vara en del av en verksamhet med höga ambitioner.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av vårt stallteam och arbetar nära både hästar och människor i den dagliga driften.
Arbetet inkluderar:
• Daglig stallskötsel (mockning, fodring, in- och utsläpp)
• Hästhantering i olika situationer
• Sårvård och uppföljning
• Hantering av hästar vid t.ex. konvalescens
• Bidra till hög kvalitet i mötet med elever, föräldrar och besökare
• Utrustningsvård
• Bidra till att anläggningen håller hög kvalitet och känns välkomnande för våra kunder.
Vem vi tror att du är:
Du har tidigare arbetat i stall och är trygg i din roll.
Du:
• Har god hästvana och tar ansvar i det dagliga arbetet
• Är van vid rutiner och kan arbeta självständigt
• Trivs i ett arbete med tempo och struktur
• Har ett gott bemötande och bidrar till en positiv miljö i stallet
Vi ser gärna att du också:
• Har ett öga för detaljer och kvalitet
• Trivs i en verksamhet där man utvecklar arbetssätt och rutiner
• Är lösningsorienterad och engagerad
• Hästskötarexamen är meriterande men inget krav.Om tjänsten
• Heltid / deltid / extra
• Finns möjlighet till morgon-, kväll- och/eller helgpass
• Start enligt överenskommelse
• Lön enligt kollektivavtalSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation av dig själv till:info@malarhojdensridskola.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: info@malarhojdensridskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hårs Aktiebolag
(org.nr 556478-9369), https://www.malarhojdensridskola.se/
Sätravarvsvägen 41 (visa karta
)
127 30 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Mälarhöjdens Ridskola Jobbnummer
9977930