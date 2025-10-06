Erfaren handläggare
2025-10-06
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm. Vi skapar möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av och själva skapa kultur. Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Välkommen till oss
På kulturstödsenheten ger vi ekonomiskt stöd till stora delar av Stockholms fria kulturliv.
Vi bedriver lotsverksamhet för att understödja etableringar av nya scener och kulturverksamheter samt delar ut priser och stipendier. Vi arbetar med omvärldsbevakning och långsiktigt strategiskt arbete för att garantera stockholmarna ett dynamiskt kulturutbud. Vårt fokus är det fria kultur- och föreningslivet och civilsamhället, liksom samverkan med skola och förskola, näringsliv och internationella aktörer.
På kulturstödsenheten är vi tolv medarbetare. Vi är en del av kulturstrategiska staben om cirka tjugofem medarbetare där flertalet är handläggare eller strateger. Vi är en utvecklingsorienterad organisation med fokus på stockholmarna samt konst- och kulturskapare.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig
ett varierande arbete och stor möjlighet att påverka Stockholms kulturliv
arbetsmiljö som präglas av teamorienterat samarbete med ambitiösa kollegor
arbetsplats i ett aktivitetsbaserat kontor i ljusa lokaler nära Rinkeby tunnelbana
flexibel arbetstid
friskvårdsbidrag.
Din roll
I rollen som samordnande handläggare är du specialist inom ditt ansvarsområde scenkonst - teater och musikdramatik. Ditt uppdrag är att samordna och koordinera enhetens arbete med stödet till konstnärlig produktion och kulturarrangemang. Du handlägger och bereder också ansökningar inom samtliga stödformer för det fria kulturlivet.
Du ingår i ett team av handläggare som har målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för Stockholms konst- och kulturliv. Du kommer samverka internt med handläggare, utvecklingsledare och andra inom kulturförvaltningen. Du har kontakt med regionala och statliga myndigheter och dialog med kulturaktörer inom området. Din huvuduppgift är att handlägga kulturstöd inom ekonomisk ram, bidra till utveckling och att omvärldsbevaka inom ansvarsområdet. Du är samordnare för Stockholms stads kulturpriser och dess jury.
Som handläggare bidrar du i enhetens gemensamma arbete kring verksamhetsplanering, konstområdesanalyser och uppföljning. Du har dessutom ett samordnande ansvar för rapportering av delar av enhetens mål i Stockholm stads system för uppföljning; integrerat ledningssystem, (ILS) och du samordnar handläggarnas arbete med verksamhetsplan, tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att
ta fram beslutsunderlag och göra en samlad analys och bedömning av ansökningar utifrån stödets bedömningskriterier
föreslå ekonomiskt, eller annat relevant stöd utifrån kulturnämndens riktlinjer och prioriteringar
ha ett övergripande ansvar för planeringen av stödprocessen och enhetens årsplanering
ha en löpande bevakning av kulturutbudet inom ditt ansvarsområde
ha en konsultativ och uppföljande dialog med stadens kulturaktörer
skriva tjänsteutlåtanden och svara på skrivelser.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
gedigen erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bidrag och stöd till kulturverksamheter eller enskilda konstnärer
expertis inom scenkonst i synnerhet och ett bredare kulturfält i allmänhet
akademisk examen (om minst 180hp) inom samhälle/kultur eller annan relevant inriktning, eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig
erfarenhet av analys i relation till konstnärlig och kulturell verksamhet
erfarenhet av att skriva rapporter och tjänsteutlåtanden
mycket god förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt på svenska.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation
nätverk inom Stockholms kulturliv
erfarenhet av projektledning.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och professionell, med förmåga att analysera och hantera komplexa sammanhang och stora informationsmängder. Du är mål- och resultatorienterad med en tydlig målstyrning i ditt arbetssätt. Rollen kräver att du självständigt och i team kan planera, prioritera och driva ditt arbete framåt, samtidigt som du är flexibel. Du är stabil, utvecklingsinriktad, har en god kommunikativ förmåga och är samarbetsinriktad. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt svenska CV. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom ansökningarna. Vi använder tester, antingen som en del av bedömningen i samband med urval, eller senare i processen.
För den här tjänsten genomför vi en bakgrundskontroll innan vi skriver avtal.
Hos oss är mångfald en självklarhet och vi välkomnar alla sökande. Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
