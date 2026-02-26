Erfaren Guldsmed / Juvelfattare sökes

Svenska Guldkontrollen AB / Guldsmedsjobb / Täby
2026-02-26


Visa alla guldsmedsjobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svenska Guldkontrollen AB i Täby

Erfaren Guldsmed / Juvelfattare sökes
Vi söker en skicklig och erfaren guldsmed/juvelfattare till vår verkstad. Du ska vara trygg i yrket och kunna arbeta självständigt med hög precision och kvalitet.

Publiceringsdatum
2026-02-26

Dina arbetsuppgifter
Nytillverkning och reparation av smycken

Juvelfattning

Gjutning och efterbearbetning

Finishering och kvalitetskontroll

Kvalifikationer
Flera års erfarenhet som guldsmed
Mycket god kunskap inom fattning
Erfarenhet av gjutningsarbete
Erfarenhet av platina

Meriterande (ej krav):
3D CAD (t.ex. MatrixGold)

Tjänsten är heltid.
Ansökan skickas med CV och gärna bilder på tidigare arbeten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: Svenskaguldkontrollen@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Guldkontrollen AB (org.nr 556282-3160)

Arbetsplats
Guldkontrollen AB, Svenska

Jobbnummer
9766502

Prenumerera på jobb från Svenska Guldkontrollen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svenska Guldkontrollen AB: