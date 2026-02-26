Erfaren Guldsmed / Juvelfattare sökes
Svenska Guldkontrollen AB / Guldsmedsjobb / Täby Visa alla guldsmedsjobb i Täby
2026-02-26
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Guldkontrollen AB i Täby
Vi söker en skicklig och erfaren guldsmed/juvelfattare till vår verkstad. Du ska vara trygg i yrket och kunna arbeta självständigt med hög precision och kvalitet.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Nytillverkning och reparation av smycken
Juvelfattning
Gjutning och efterbearbetning
Finishering och kvalitetskontrollKvalifikationer
Flera års erfarenhet som guldsmed
Mycket god kunskap inom fattning
Erfarenhet av gjutningsarbete
Erfarenhet av platina
Meriterande (ej krav):
3D CAD (t.ex. MatrixGold)
Tjänsten är heltid.
Ansökan skickas med CV och gärna bilder på tidigare arbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: Svenskaguldkontrollen@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Guldkontrollen AB
(org.nr 556282-3160) Arbetsplats
Guldkontrollen AB, Svenska Jobbnummer
9766502