Erfaren gruppchef till Myndighetsgemensam IT
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2026-07-17
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Vill du vara med och forma framtidens IT-ledarskap i en organisation som gör skillnad – på riktigt? Vi söker nu en erfaren och engagerad chef som vill leda verksamhet inom intern IT, digital arbetsplats och användarstöd – funktioner som är avgörande för att myndighetens medarbetare ska ha en välfungerande digital arbetsvardag. På IT-avdelningen är vi cirka 350 medarbetare och vårt samhällsviktiga uppdrag gör att vi behöver bli fler. Hos oss arbetar du i en utvecklande miljö där samarbete, engagemang och nya idéer värdesätts. Vi lägger stor vikt vid att skapa en inkluderande arbetsplats med fokus på jämställdhet, hållbarhet och goda förutsättningar för medarbetare att utvecklas och må bra.
Om jobbet
Pensionsmyndigheten söker en gruppchef inom intern IT och användarstöd på IT-avdelningen.
Rollen tillhör enheten Myndighetsgemensam IT, som ansvarar för myndighetens interna IT-tjänster och digitala arbetsmiljö.
Den aktuella gruppen ansvarar för centrala delar av myndighetens användarnära IT-leverans. Här finns dels medarbetare som arbetar med användarstöd och support till myndighetens medarbetare, samt specialistskompetens inom klientplattform, hårdvara, mjukvarupaketering och virtuella klientmiljöer. Det innebär att du leder en verksamhet där stabil leverans i vardagen behöver kombineras med utveckling och förändring över tid. Delar av gruppen arbetar i linjeverksamhet med fokus på support och användarnära leverans, medan andra verkar i ett agilt leveranståg med utveckling av myndighetens klientplattform och digitala arbetsplats.
Gruppen består idag av 12 medarbetare samt konsulter.
Som gruppchef har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar och ansvarar för att leda, stötta och utveckla gruppen och medarbetare utifrån verksamhetens behov och mål. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och bidrar aktivt till utvecklingen av både enheten, IT-avdelningen och myndighetens interna digitala förmåga.
Typiska arbetsuppgifter inkluderar mål- och utvecklingssamtal, lönesättning, rekrytering, budgetarbete, verksamhetsplanering samt att tillsammans med medarbetare och andra ledare utveckla arbetssätt, leverans och samverkan.Publiceringsdatum2026-07-17Profil
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och som har erfarenhet av att leda verksamheter i förändring. Du har ett kommunikativt och samarbetsorienterat arbetssätt, bygger förtroende och skapar engagemang. Du är van att skapa struktur, prioritera i vardagen och hålla ihop verksamhet med många kontaktytor. Du motiveras av att utveckla både människor och verksamhet och trivs i ledarroller där den långsiktiga utvecklingen drivs genom kontinuerlig förbättring och lärande i vardagen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt din förmåga att bygga relationer, skapa tillit och bidra till ett hållbart arbetsklimat där människor utvecklas och samarbetar väl.
Vi söker dig som har:
relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar
erfarenhet av att leda IT-verksamhet inom exempelvis användarstöd, service delivery, digital arbetsplats eller liknande användarnära IT-leverans
erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
Erfarenhet av att leda i en skalad agil och hybrid miljö
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av offentlig verksamhet eller annan reglerad verksamhet
erfarenhet av leverantörsstyrning eller upphandlingar
erfarenhet av förvaltning och vidareutveckling av system som stödjer processer för bland annat HR-hantering, ekonomi, dokumenthantering, internkommunikation
förståelse för och erfarenhet av nöjd-kund drivna processer och arbetssätt (DEX)
erfarenhet av ramverket SAFe
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt vid Hornstulls tunnelbana
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket då innebär att svenskt medborgarskap krävs.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev. Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester. Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
På grund av semestertider kan svar dröja lite längre. Har du frågor till rekryterande chef? Smsa så ringer hon upp så fort som möjligt.
Facklig företrädare Michael Karlsson från ST är tillgänglig från v.31.
Vi gör pensionen enklare.
#LI-HYBRID Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255), https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Hornsgatan 168 (visa karta
)
117 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Pensionsmyndigheten Jobbnummer
10004845