Erfaren Grävmaskinist
EZ Fastighetsförvaltning Stockholm AB / Maskinförarjobb / Botkyrka
2025-10-16
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
EZ Fastighetsförvaltning Stockholm AB bedriver verksamhet inom byggbranschen. Bolaget erbjuder sina kunder tjänster inom mark och anläggning, gata, väg och fastighet, där kunderna varierar från offentlig förvaltning, bostadsrättsföreningar, kommersiella fastighetsägare och stora byggföretag.
Vi växer och behöver förstärkning. Vi söker en erfaren grävmaskinförare. Vi är verksamma inom hela Stockholms län men arbete på andra orter kan också förekomma. Du som söker ska ha förarbevis för grävmaskin och hjullastare, ytterligare relevanta utbildningar är meriterande.
Vi söker dig som har god erfarenhet som grävmaskinist inom mark och anläggning. Du ska kunna arbeta självständigt och i team, där du är en god lagspelare. Det är inga problem för dig att kliva ur maskinen och vara behjälplig med andra utföranden. Du har även koll på maskinerna och är noga med att underhålla dem. Arbetstiderna kan variera och därför är det viktigt för oss att du är flexibel. Du för dagböcker noggrant och regelbundet. Du måste även behärska svenska språket i tal och skrift.
Vi värdesätter personliga egenskaper och söker dig som är ansvarsfull, engagerad och trevlig.
Provanställning tillämpas. Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: erdal@ezgruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EZ Fastighetsförvaltning Stockholm AB
(org.nr 559203-5363)
Tuna gårdsväg 12
)
147 43 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9559892