Erfaren Fullstackutvecklare
Viraliv AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-02-04
Vi söker nu en senior fullstackutvecklare till ett spännande konsultuppdrag hos en kund som ligger i framkant inom video- och dataanalys. Uppdraget handlar om att vidareutveckla en avancerad analysplattform som gör det möjligt att snabbt och effektivt söka efter specifika objekt i mycket stora videomängder - ett verktyg som bland annat används i samband med brottsutredningar och andra samhällsviktiga insatser.
Här får du arbeta nära både teknik och användare och vara med och skapa lösningar som gör verklig skillnad. Miljön präglas av tekniskt djup, hög kvalitet och ett starkt fokus på samarbete och innovation.
Om uppdraget
Som fullstackutvecklare blir du en del av ett dedikerat R&D-team med ansvar för att utveckla, vidareförädla och kvalitetssäkra kundens analyticsprodukt. Teamet arbetar agilt och använder sig av både parprogrammering och mobprogrammering som naturliga delar av vardagen.
Du förväntas vara delaktig i tekniska diskussioner, bidra med förbättringsförslag och snabbt sätta dig in i nya tekniska områden. Rollen passar dig som trivs i en kommunikativ miljö och som gärna tar initiativ och ansvar.
Arbetet sker huvudsakligen på plats hos kunden i Linköping.
Gedigen erfarenhet som fullstackutvecklare
Mycket goda kunskaper i TypeScript
Erfarenhet av Node.js
Erfarenhet av React
Meriterande
Erfarenhet av Machine Learning
Kunskap inom SQL
Erfarenhet av AWS
Kunskaper i C#
Generell erfarenhet av testning och kvalitetssäkring Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Märk: Erfaren Fullstackutvecklare
E-post: sr@viraliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682)
582 17 LINKÖPING Jobbnummer
9721724