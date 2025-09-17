Erfaren frontend-utvecklare till företag i Malmö!
Nu söker vi en erfaren frontend-utvecklare till en av våra kunder som utvecklar digitala tjänster inom utbildning och kunskapsförmedling.
Om uppdraget:Här kommer du att ingå i ett tvärfunktionellt utvecklingsteam som arbetar med att definiera, bygga och underhålla digitala produkter. Teamet består av flera utvecklare som samarbetar nära och bidrar med sina respektive kompetenser. Arbetet omfattar både nyutveckling och förbättring av befintliga tjänster, samt teknisk och affärsmässig utvärdering av nya idéer.
Du kommer att ha möjlighet att påverka tekniska beslut, bidra till problemlösning och utvecklas i en miljö där både innovation och samarbete står i fokus.
Vem vi söker:Vi söker dig som trivs i en dynamisk och flexibel arbetsmiljö med varierande uppgifter. Du är van vid att ta ansvar, samarbeta över teamgränser och har ett intresse för både teknik och användarupplevelse. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika funktioner inom organisationen.
Du har erfarenhet av att vidareutveckla befintliga system i samarbete med utvecklare, designers och beslutsfattare, och du ser helhetsförståelse som en viktig del av ditt arbete.
Vi ser gärna att du har: Minst 5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling
Goda kunskaper i JavaScript och TypeScript
Erfarenhet av React och Next.js
Kunskap i CSS och MUI
Erfarenhet av Nx och Jest
Vana vid agila arbetssätt
Erfarenhet av versionshantering, t.ex. GitHub
Meriterande: Erfarenhet av molnmiljöer, särskilt AWS
Automatiserad testning inom frontend
Intresse för UX-design
Erfarenhet eller intresse för AI-baserade lösningar
