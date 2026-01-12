Erfaren Fpga-Utvecklare För Rymdtillämpning
2026-01-12
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Erfaren FPGA-utvecklare för rymdtillämpning på uppdrag av vår klient.
Vi söker en erfaren FPGA-utvecklare för att delta i utveckling av edge-datorer för rymdtillämpningar. Detta innebär att i ett projektteam delta i arbetet med krav, design, implementering, test & verifiering och underhåll av FPGA-baserad datorhårdvara och anpassad mjukvarudesign.Rollen är en viktig del av utvecklingsarbetet för att säkerställa robust och optimerad funktionalitet i hårdvarunära lösningar för realtidskritiska tillämpningar.Kvalifikationer (Krav):-Utbildningsnivå: M.Sc. eller B.Sc. inom elektronik, mjukvaruutveckling, datateknik eller liknande.-Dokumenterad mångårig erfarenhet av FPGA-utveckling, gärna med Microsemi-plattformar.-Goda kunskaper i SystemVerilog/Verilog för design och verifiering.-Erfarenhet av Linux utvecklingsmiljöer och programmering av drivrutiner i C.-Förståelse för realtidssystem, inbyggda lösningar och integration med övriga delsystem-Flytande svenska och god engelska i tal och skrift.-Säkerhetsprövning kan komma att krävas beroende på uppdrag, även då svenskt medborgarskap.Meriterande:-Erfarenhet av produktutveckling från rymdindustrin, eller från andra branscher med höga krav på kvalité och robusthet (t.ex. försvar, flyg, medicinteknik).-Kunskap om relevanta standarder för rymdelektronik (t.ex. de som utgör del av ECSS).-Erfarenhet av Python, Git, Tcl och VUnit.Personliga egenskaper:-Analytisk och lösningsorienterad.-Självgående och strukturerad med hög kvalitet i leveranser.-Kommunikativ och lagspelare som trivs i ett sammansvetsat team.-Flexibel och initiativrik.
ÖvrigtKonsulten behöver i normalfallet kunna vara på plats i Uppsala alla arbetsdagar i veckan.Visst distansarbete kan eventuellt tillåtas över tid, enstaka dagar eller så, beroende på projektets karaktär och behov.Beroende på vilket av flera planerade projekt som sökande kandidater skulle passa bäst för kan aktuellt startdatum vara så snart som möjligt i januari eller senare under Q1 2026. Därför önskar vi att det i ansökan anges vilka alternativa startdatum som är möjliga för kandidaten.
Övrig informationArbetsmodell: På paltsUppdragsperiod: ASAP till end
Uppdragslängd: 6 månader heltid med option för förlängning
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
