Erfaren Fpga-Utvecklare
Avaron AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får arbeta nära teknik i framkant inom telekrig, avancerade sensorsystem och signalbehandling. Här utvecklar du FPGA-baserade lösningar för realtidskritiska system där robusthet, prestanda och tillförlitlighet är avgörande. Du är med genom hela utvecklingskedjan, från kravanalys och design till implementation, verifiering och integration.
Miljön är högteknologisk och tvärfunktionell, med nära samarbete mellan systemingenjörer, mjukvaruutvecklare, elektronikingenjörer och testingenjörer. Rollen passar dig som vill kombinera tekniskt djup med lösningar som har tydlig betydelse inom försvarsområdet. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill arbeta med komplex hårdvarunära utveckling där kvalitet och teknisk höjd står i centrum.
ArbetsuppgifterDu designar och utvecklar FPGA-baserade system för telekrigsapplikationer och avancerad signalbehandling.
Du implementerar och verifierar funktionalitet i VHDL för realtidskritiska system.
Du testar lösningar i simuleringsverktyg och på fysisk hårdvara för att säkerställa hög kvalitet och prestanda.
Du optimerar FPGA-design med fokus på robusthet, resurseffektivitet, tillförlitlighet och lång livslängd.
Du arbetar med integration mellan RF-system, digital signalbehandling och hårdvara.
Du felsöker, analyserar och löser komplexa tekniska problem i utvecklings- och testmiljöer.
Du deltar i tekniska granskningar och design reviews samt bidrar till kontinuerliga förbättringar av utvecklingsprocesser och arbetssätt.
Du samarbetar nära tvärfunktionella och agila team för att driva utvecklingen framåt.
KravCivil- eller högskoleingenjörsexamen inom elektronik, teknisk fysik, datorteknik eller motsvarande område.
Erfarenhet inom RF-domänen från exempelvis försvarsindustrin, telekom eller annan verksamhet med avancerade radiosystem.
Praktisk erfarenhet av FPGA- eller ASIC-utveckling.
Mycket goda kunskaper i VHDL.
Erfarenhet av FPGA-plattformar från AMD (Xilinx) eller Intel (tidigare Altera).
Erfarenhet av verifiering, simulering och test av digital hårdvara.
God förståelse för digital elektronik och hårdvarunära utveckling.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av digital signalbehandling (DSP).
Erfarenhet av radar-, telekrigs- eller sensorsystem.
Erfarenhet av hårdvarunära programmering och inbyggda system.
Erfarenhet av Embedded Linux eller realtidssystem.
Erfarenhet av Python, Java eller andra scriptspråk för automatisering och test.
Erfarenhet av Configuration Management och versionshanteringsverktyg, exempelvis Git.
Erfarenhet av modellbaserad utveckling och verifieringsmetodik.
Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassade eller regulatoriskt styrda utvecklingsmiljöer.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880324-2044444". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9955722