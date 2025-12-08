Erfaren forskare inom Hållbart Jordbruk
2025-12-08
Brinner du för att utveckla ett mer hållbart jordbruks- och livsmedelssystem och vill göra det tillsammans med forskare, företag, myndigheter och andra samhällsaktörer? Då kan du vara rätt person hos oss!
Enheten Hållbara Matsystem samlar omkring 20 forskare och specialister som arbetar för en hållbar omställning av matsystemet genom tillämpad och lösningsorienterad forskning. Genom systemanalytiskt och tvärvetenskapligt arbete och i nära samverkan med näringsliv, offentlig sektor och akademi utvecklar vi kunskap, data och metoder som möjliggör hållbara beslut i hela livsmedelskedjan - från hav och jord till bord.
Om rollen Vi söker nu en erfaren forskare som vill bidra till och vidareutveckla vår forskning och våra uppdrag inom området hållbart jordbruk. I dag arbetar 7-8 personer i gruppen med frågor inom exempelvis växtproduktion, djurens roll i hållbara livsmedelssystem, biologisk mångfald, miljöindikatorer, klimatberäkningar, jordhälsa och metodutveckling inom LCA. Vi samverkar också brett inom RISE med kompletterande kompetenser.
Vårt arbete omfattar alltifrån fleråriga nationella och internationella forskningsprojekt till kortare uppdrag för företag, myndigheter och miljöorganisationer. Vi tar ett gemensamt ansvar för att utveckla området och ser till helheten snarare än individuella projekt.
Som forskare inom hållbart jordbruk hos oss kommer du att:
Vara drivande i utvecklingen av forskningsområdet hållbart jordbruk
Leda egna forskningsprojekt och bidra i andras
Initiera och driva ansökningar, både självständigt och i samverkan med kollegor och externa parter
Arbeta strategiskt med att utveckla området på både kort och lång sikt
Genomföra kortare kunduppdrag inom din och gruppens expertis
Representera RISE i relevanta forum internt och externt
Tjänsten är placerad på enheten Hållbara Matsystem inom RISE Livsmedelsavdelning, med placering i Göteborg, Lund eller Uppsala. Observera att denna tjänst kan innebära att en säkerhetsprövning krävs, antingen senare i denna process eller i framtiden.
Vem är du? Vi söker dig som:
är disputerad agronom, biolog, ekolog, miljövetare eller liknande, med minst tre års arbetslivserfarenhet efter disputation
har dokumenterad erfarenhet av att driva egna projekt och forskningsansökningar
har god kunskap om det svenska jordbrukssystemet och dess miljöpåverkan
är van vid projektledning och projektskapande
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
behärskar engelska obehindrat
Det är också meriterande om du har:
erfarenhet av LCA och/eller andra systemvetenskapliga metoder för miljövärdering av jordbruk och primärproduktion
erfarenhet av att utveckla metoder och/eller modeller för olika typer av hållbarhetsbedömningar
erfarenhet av tillämpade projekt så att du kan agera brygga mellan forskningen och näringen
ett etablerat nätverk inom forskningsområdet, nationellt och gärna internationellt
Som person är du prestigelös, social och trivs i ett team där vi löser komplexa utmaningar tillsammans. Du tar initiativ, bidrar med energi och inspireras av samarbete i tvärvetenskapliga miljöer. Vidare är du analytisk, noggrann och levererar med hög kvalitet. Då många av våra partners är internationella behöver du även behärska engelska obehindrat.
Är vi rätt för varandra? På RISE värdesätter vi olikheter, och vi är övertygade om att mångfald skapar en innovativ miljö där vi tillsammans utvecklar ny kunskap och bidrar till en mer hållbar framtid. Hos oss samlas engagerade problemlösare som arbetar med några av vår tids största samhällsutmaningar. Här får du goda möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt.
Välkommen med din ansökan! Om du har frågor är du välkommen att kontakta Maria Hellström, enhetschef, +46 10 516 66 30 eller Ulf Sonesson, forskare, +46 10 516 66 17. Sista ansökningsdag är 9 jan 2026 men vänta inte med din ansökan då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, SACO +46 10 228 41 22 och Linda Ikatti, Unionen, +46 10 516 51 61.
