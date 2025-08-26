Erfaren Förrättningslantmätare/Jurist
Lantmäteriet, Fastighetsbildning / Lantmätarjobb / Härnösand Visa alla lantmätarjobb i Härnösand
2025-08-26
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lantmäteriet, Fastighetsbildning i Härnösand
, Mark
, Hudiksvall
, Umeå
, Östersund
eller i hela Sverige
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning.
I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden.
Du kommer att handlägga förrättningsärenden av olika karaktär, exempelvis nybilda eller förändra fastigheter, bilda servitut, göra olika prövningar och tolka lagstiftning. Som förrättningslantmätare förväntas du hantera våra kunder på ett objektivt och korrekt sätt. Du kommer att besluta i svåra fastighetsbildningsärenden med stöd av bland annat lagstiftning och riktlinjer. Hos oss har du goda utvecklingsmöjligheter att specialisera dig inom förrättningsverksamheten. Du börjar på en nivå som matchar din erfarenhet och ärendenas grad av komplexitet ökar sedan med tiden.
Våra tekniska system möjliggör arbete även utanför kontoret och vi erbjuder dig ett modernt arbetssätt där du kan kombinera arbetsliv och fritid på ett bra sätt. Vi erbjuder dig en viktig statstjänstemannaroll.Kvalifikationer
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet inom fastighetsbildningsområdet. Vi vill att du har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller juristexamen motsvarande jur kand, eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har studerat minst 15 högskolepoäng svensk fastighetsrätt. Har du en utländsk examen inom området ska den vara validerad till ansökningstillfället.
Har du en fördjupad kunskap inom svensk fastighetsrätt, erhållen via högskolestudier eller arbete? Då värderar vi det högt.
Tjänsten kräver B-körkort för manuellt växlad bil.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper vilket innebär att vi vill att du har ett stort engagemang, positiv inställning och bidrar till teamets goda samarbete. Du trivs med att arbeta med fastighetsrättsliga frågor och utvecklar kontinuerligt dina kunskaper samt delar med dig till dina kollegor. Som förrättningslantmätare bereder du och fattar beslut av olika karaktär på ett kvalitetssäkert och förtroendeingivande sätt. Du arbetar strukturerat och gör korrekta avvägningar och prioriteringar. För tjänsten är det viktigt att du kan kommunicera både skriftligt och muntligt i det svenska språket. Eftersom du kommer att delta i både små och stora lantmäterisammanträden där motstridiga intressen kan förekomma, är det viktigt att du är trygg med att tala inför grupper och har förmågan att anpassa budskapet till målgruppen.
Tjänsten hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning.
ÖVRIGT
På Lantmäteriet arbetar vi med att säkra ägandet av fastigheter och att tillgängliggöra geodata till samhället och vi är myndigheten som tar ledning i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här, våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. I medarbetarskapet ingår att vi agerar utifrån den statliga värdegrunden och våra värdeord: service, öppenhet och handlingskraft.
Som medarbetare på Lantmäteriet ger vi dig förutsättningar att kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693.
Urval sker löpande under ansökningstiden. Arbetsprov kan eventuellt förekomma under rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273554-2025-36". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmäteriet
(org.nr 202100-4888) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Kontakt
Funktionschef
Sara Skogsberg 0611-55 83 02 Jobbnummer
9476555