Erfaren Formsprutningskonstruktör till verktygsavdelningen - Thule Group
Inpeople Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Värnamo Visa alla maskiningenjörsjobb i Värnamo
2026-03-05
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inpeople Sverige AB i Värnamo
, Gnosjö
, Ljungby
, Alvesta
, Sävsjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla nästa generation plastkomponenter i ett globalt premiumvarumärke? Nu söker vi en erfaren formsprutningskonstruktör till Thules verktygsavdelning. Här får du en nyckelroll i ett kompetent team med stora ambitioner på plast- och formsprutningssidan.
Om rollen
Som formsprutningskonstruktör hos Thule arbetar du med konstruktion av formsprutningsverktyg i olika komplexitetsnivåer - från robusta standardverktyg till mer avancerade lösningar. Du är med hela vägen från idé och koncept till färdigt verktyg och produktionssättning.
Du blir en del av en mindre grupp. Teamet har en stark grundkompetens och är i en utvecklingsfas där formsprutning får ett allt större fokus. Nu söker vi dig som kan bidra med din erfarenhet inom just formsprutning - och på sikt finns möjlighet att ta en mer ledande roll inom gruppen och formsprutningsområdet.
Vi arbetar i SolidWorks, men det viktigaste för oss är inte vilket CAD-system du kan - utan att du verkligen kan verktyg och formsprutning.Arbetsuppgifter
• Konstruktion av formsprutningsverktyg för plastdetaljer
• Teknisk kravställning och dialog med interna och externa verktygsmakare
• Optimering av verktyg för kvalitet, cykeltid och livslängd
• Stöd vid uppstart, provkörning och förbättringsarbete
• På sikt: leda, coacha och driva utvecklingen inom formsprutningsverktyg
Hos oss tillverkas plastdetaljer till hela vårt produktsortiment - inte bara till en enskild produktkategori - vilket ger dig en varierad och tekniskt spännande vardag.Profil
Vi söker dig som:
• Har minst 5 års erfarenhet av konstruktion av formsprutningsverktyg
• Har praktisk bakgrund inom formsprutning - exempelvis som verktygsmakare eller operatör - och därefter med fördel gått vidare till konstruktion
• Har mycket god förståelse för verktygsuppbyggnad
• Är lösningsorienterad, flexibel och trivs i en miljö där tempot periodvis är högt
• Har god samarbetsförmåga
Engelska är meriterande då vi har internationella kontaktytor.
Tjänsten är förlagd på heltid, på plats på Thules kontor i Hillerstorp.
Uppstart är tänkt att ske omgående, efter överenskommelse.
Om teamet
Gruppen består idag av fem konstruktörer och en chef. Stämningen är god och det finns en tydlig vilja att utvecklas tillsammans. Här får du möjlighet att bli en viktig kunskapsbärare och förebild inom området.
Här får du en viktig roll i ett bolag med starkt varumärke och global närvaro samt möjlighet att påverka och bygga upp formsprutningskompetensen ytterligare. Om företaget
På Thule Group tror vi på starkt teamarbete - både inom det egna teamet och mellan olika team. Vi strävar efter att vara en öppen och nyfiken organisation där vi delar med oss av vår kunskap och inspirerar varandra. Inom Thule Group hittar du människor med en passion för de produkter vi skapar och för det friluftsliv vi representerar. Vi delar samma värderingar och tycker om att ha roligt tillsammans. Alla våra medarbetare har ett gemensamt ansvar för att bevara och bidra till denna anda.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
I denna rekrytering samarbetar Thule med Inpeople som extern rekryteringspartner, eventuella frågor kring tjänsten tas därför direkt med ansvarig rekryterare Ida Petersson, du når henne på 073-0927916/ida.petersson@inpeople.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inpeople Sverige AB
(org.nr 556793-8849), http://www.inpeople.se Kontakt
Ida Petersson +46 470 70 10 62 Jobbnummer
9779005