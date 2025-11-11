Erfaren föreståndare sökes till HVB-hem för ungdomar
2025-11-11
Som föreståndare kommer du att ha en central roll i att leda, bedriva och utveckla verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. Du leder personalgruppen, följer upp kvalitet och rutiner samt är kontaktperson gentemot myndigheter och eventuellt anhöriga.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Leda och utveckla verksamheten i enlighet med vår vision
Ansvara för att säkerställa en trygg och stöttande miljö för ungdomarna
Samverkan med socialtjänst och andra myndigheter
Personalansvar och utveckling av medarbetare
Arbetsmiljö
Löner/tidrapporter
Kvalitetssäkring och uppföljning av verksamhetens mål och resultat
Dokumentation
Hålla dig uppdaterad inom senaste lagar/regler
Incola är ett familjärt hem med 7 + 2 behandlingsplatser i en stor fristående byggnad strax utanför Järvsö. Vi tar emot flickor och pojkar med begynnande missbruk och psykosocial problematik mellan 13-18 år.
Vi erbjuder ungdomen kvalificerad behandling som ska ge stöd, vägledning och möjlighet till ett tryggt och välfungerande liv. Ungdomen ska under sin placeringstid få möjlighet att utveckla ett hälsosamt förhållningssätt till sig själv, sin familj och övriga nätverk. Vi strävar efter att hålla en hög vårdkvalité och att skapa en verklig skillnad för våra ungdomar som bor hos oss.
Dina kvalifikationer och egenskaper
Relevant högskoleutbildning på minst 180 högskolepoäng, exempelvis socionom
Erfarenhet av att arbeta med ungdomar med begynnande missbruk och/eller psykosocial problematik i minst 2 år
Erfarenhet av att leda personal sedan tidigare
B-körkort
Ditt engagemang och din förmåga att skapa relationer är viktiga egenskaper och du behöver även vara driven, ansvarsfull och trygg i din roll som ledare.
Du behöver kunna arbeta självständigt och vara skicklig på att prioritera och planera arbetet utifrån behov. Dina arbetsuppgifter innebär att kunna samordna det dagliga arbetet men också ha en långsiktig plan för verksamheten.
Vi erbjuder:
En utvecklande, utmanande och meningsfull roll
Varierande/flexibla arbetstider
Kollektivavtal
100% tjänstgöringsgrad
Tillsvidareanställning
Tillträde omgående
