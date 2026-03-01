Erfaren Fordonstekniker

Toveks Personbilar AB, Eftermarknad, Motala / Maskinreparatörsjobb / Motala
2026-03-01


Visa alla maskinreparatörsjobb i Motala, Vadstena, Mjölby, Karlsborg, Linköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Toveks Personbilar AB, Eftermarknad, Motala i Motala

Vi är ett familjeföretag i första generationen med verksamhet inom bilhandel och service. Toveks Bil grundades 1994 av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudägare. Vi är totalt ca 850 anställda inom koncernen och omsätter ca 5 MDR. Vi har anläggningar på 18 orter till huvudsak i Västsverige och är återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar samt Scania.
Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke - Toveks Bil.

Vi söker tekniker till vår verkstad i Motala
Vill du jobba med starka varumärken, modern teknik och ett härligt team? Då kanske du är vår nästa tekniker!

Vi söker dig som har erfarenhet från arbete på märkesverkstad och som vill bli en del av gänget på vår verkstad i Motala.

Hos oss arbetar vi med Volkswagen, Audi, koda, Seat och Cupra och utför alla förekommande arbeten på dessa märken - från service och felsökning till mer avancerade reparationer.

Publiceringsdatum
2026-03-01

Om tjänsten
Som tekniker hos oss får du:

Arbeta med välkända och moderna märken inom VAG-koncernen

Utföra alla typer av arbeten, både mekaniskt och diagnostiskt

En tydlig och strukturerad utbildningsplan

Kontinuerlig utbildning inom ny teknik, inklusive el- och hybridfordon

En trygg arbetsplats med bra sammanhållning och laganda

Vem är du?
Vi vill att du:

Har erfarenhet från arbete på märkesverkstad

Är tekniskt kunnig och gillar att hålla dig uppdaterad

Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Vill utvecklas långsiktigt tillsammans med oss

Kan bra svenska i tal och skrift

Vi erbjuder
En välskött verkstad med bra utrustning

Ett sammansvetsat team med högt engagemang

Löpande kompetensutveckling och utbildning

Friskvård genom Epassi

Låter det här som något för dig?
Välkommen att söka och bli en del av vårt team i Motala!

OM FÖRETAGET
Vi är ett familjeföretag med ett motto - Hela vägen! Vi ser vår personal som vår framgångsfaktor och hos oss ska du utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du har ett välmående företag och starka varumärken i ryggen och kompetenta kollegor att jobba sida vid sida med. Vi är en stor, men samtidigt enkel, okomplicerad och familjär organisation där vi är nära till beslut. Vår verksamhet präglas och styrs mycket av våra oerhört starka varumärken, som alla är marknadsledande inom sina segment. Bra egenskaper för att trivas hos oss är positivitet, initiativtagande, sunt förnuft och vilja att vara en del i det vinnande laget.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/16".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Toveks Personbilar AB (org.nr 556063-0740)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Toveks Personbilar AB, Eftermarknad, Motala

Kontakt
Daniel Svensson
0141-202513

Jobbnummer
9769571

Prenumerera på jobb från Toveks Personbilar AB, Eftermarknad, Motala

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Toveks Personbilar AB, Eftermarknad, Motala: