Erfaren Fordonstekniker
2026-03-01
Vi är ett familjeföretag i första generationen med verksamhet inom bilhandel och service. Toveks Bil grundades 1994 av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudägare. Vi är totalt ca 850 anställda inom koncernen och omsätter ca 5 MDR. Vi har anläggningar på 18 orter till huvudsak i Västsverige och är återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar samt Scania.
Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke - Toveks Bil.
Vi söker tekniker till vår verkstad i Motala
Vill du jobba med starka varumärken, modern teknik och ett härligt team? Då kanske du är vår nästa tekniker!
Vi söker dig som har erfarenhet från arbete på märkesverkstad och som vill bli en del av gänget på vår verkstad i Motala.
Hos oss arbetar vi med Volkswagen, Audi, koda, Seat och Cupra och utför alla förekommande arbeten på dessa märken - från service och felsökning till mer avancerade reparationer.
Som tekniker hos oss får du:
Arbeta med välkända och moderna märken inom VAG-koncernen
Utföra alla typer av arbeten, både mekaniskt och diagnostiskt
En tydlig och strukturerad utbildningsplan
Kontinuerlig utbildning inom ny teknik, inklusive el- och hybridfordon
En trygg arbetsplats med bra sammanhållning och laganda
Vem är du?
Vi vill att du:
Har erfarenhet från arbete på märkesverkstad
Är tekniskt kunnig och gillar att hålla dig uppdaterad
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vill utvecklas långsiktigt tillsammans med oss
Kan bra svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
En välskött verkstad med bra utrustning
Ett sammansvetsat team med högt engagemang
Löpande kompetensutveckling och utbildning
Friskvård genom Epassi
Låter det här som något för dig?
Välkommen att söka och bli en del av vårt team i Motala!
OM FÖRETAGET
Vi är ett familjeföretag med ett motto - Hela vägen! Vi ser vår personal som vår framgångsfaktor och hos oss ska du utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du har ett välmående företag och starka varumärken i ryggen och kompetenta kollegor att jobba sida vid sida med. Vi är en stor, men samtidigt enkel, okomplicerad och familjär organisation där vi är nära till beslut. Vår verksamhet präglas och styrs mycket av våra oerhört starka varumärken, som alla är marknadsledande inom sina segment. Bra egenskaper för att trivas hos oss är positivitet, initiativtagande, sunt förnuft och vilja att vara en del i det vinnande laget.
