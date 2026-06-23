Erfaren flygspeditör med ledaregenskaper sökes!

Posti Logistics Staffing AB / Speditörsjobb / Göteborg
2026-06-23


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Publiceringsdatum
2026-06-23

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en flygspeditör med erfarenhet för ett uppdrag hos kund i Göteborg. I rollen blir du en viktig del av flyglogistikflödet och arbetar i en bred och självständig position med stort eget ansvar. Du hanterar flera parallella ärenden och har en central roll i att säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade transporter i en miljö där tempot stundtals är högt.

Dina arbetsuppgifter
• Planering, samordning och genomförande av flygtransporter
• Bokning samt löpande uppföljning av sändningar
• Daglig kontakt med kunder, flygbolag, agenter och övriga samarbetspartners
• Upprättande, granskning och hantering av transport- och fraktdokument
• Säkerställande av leveranser enligt gällande avtal, tidsramar och regelverk
• Hantering av avvikelser.

Om uppdraget:
• Omfattning: Heltid, långsiktigt
• Anställningsform: Konsultuppdrag med möjlighet till övertag av kund
• Ort: Göteborg

Profil
Vi söker dig som:
• Erfarenhet av flygfrakt eller internationell flygspedition
• Är van att arbeta självständigt och ta stort eget ansvar
• Är stresstålig, noggrann och serviceinriktad
• Har god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift
• Har god systemvana, önskvärt av Cargowise.

Är detta ett uppdrag som matchar din kompetens? Välkommen att skicka in din ansökan – urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Stigbergsliden 5 (visa karta)
414 63  GÖTEBORG

Arbetsplats
Posti

Kontakt
Ilmar Keyo
ilmar.keyo@posti.com

Jobbnummer
9974185

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