Erfaren flygspeditör med ledaregenskaper sökes!
Posti Logistics Staffing AB / Speditörsjobb / Göteborg Visa alla speditörsjobb i Göteborg
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en flygspeditör med erfarenhet för ett uppdrag hos kund i Göteborg. I rollen blir du en viktig del av flyglogistikflödet och arbetar i en bred och självständig position med stort eget ansvar. Du hanterar flera parallella ärenden och har en central roll i att säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade transporter i en miljö där tempot stundtals är högt.Dina arbetsuppgifter
• Planering, samordning och genomförande av flygtransporter
• Bokning samt löpande uppföljning av sändningar
• Daglig kontakt med kunder, flygbolag, agenter och övriga samarbetspartners
• Upprättande, granskning och hantering av transport- och fraktdokument
• Säkerställande av leveranser enligt gällande avtal, tidsramar och regelverk
• Hantering av avvikelser.
Om uppdraget:
• Omfattning: Heltid, långsiktigt
• Anställningsform: Konsultuppdrag med möjlighet till övertag av kund
• Ort: Göteborg Profil
Vi söker dig som:
• Erfarenhet av flygfrakt eller internationell flygspedition
• Är van att arbeta självständigt och ta stort eget ansvar
• Är stresstålig, noggrann och serviceinriktad
• Har god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift
• Har god systemvana, önskvärt av Cargowise.
Är detta ett uppdrag som matchar din kompetens? Välkommen att skicka in din ansökan – urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Posti Kontakt
Ilmar Keyo ilmar.keyo@posti.com Jobbnummer
9974185